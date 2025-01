Guadassuar celebra la 2na edició de la Festa de l’Arròs de Sant Vicent

La Gran Via de Guadassuar es va omplir el passat 19 de gener de calderos i cuiners per a veure qui de tots preparava el millor arròs de Sant Vicent.

La segona edició d’esta festa de l’arròs ha reunit més d’una vintena de restaurants valencians per elaborar una recepta que combina la costella de porc i la carn de pollastre amb cigrons, carxofes, carabassa i taronja.

Productes de proximitat i temporada de la comarca de la Ribera que, ben integrats, donen lloc a un arròs ric en matisos i amb molt de sabor.

També participaven al concurs els Festers de Sant Vicent 2025.

El primer premi, valorat en 1.000€, va recaure en L’Alqueria del Xúquer d’Alzira.

El segon premi, de 500€, va anar a parar a mans de Binhui Food i, finalment, els Festers de Sant Vicent s’emportaren el tercer premi, de 300€.

Durant la jornada, també hi va haver degustacions per als visitants i els més menuts pogueren gaudir de tallers de cuina. En acabar el concurs, es repartiren més de 1000 racions d’arròs per al dinar organitzat a la Plaça de la Generalitat, a càrrec de la Cotonera.