La localitat de la Ribera Alta es prepara per acollir una edició més de la popular fira agrícola, industrial i comercial. Enguany amb una forta aposta per la cultura, la gastronomia i l’automoció.

En un context marcat per les reivindicacions i manifestacions del sector agrícola, a Guadassuar es celebrarà aquest cap de setmana la famosa Fira Agroguadassuar. Que ja compta amb vint-i-sis edicions a l’esquena i que pretén posar en valor el món agrícola de proximitat.

Comptarà amb la participació de diferents empreses, així com el patrocini d’Eurocebollas (que entregarà una ceba d’1kg a cada assistent a la fira) i la presència del Aspar Team, l’escuderia del quatre vegades campió del món de motociclisme Jorge Martínez “Aspar”.

En aquesta nova entrega, Agroguadassuar pretén consolidar-se com un event clau en els sectors agrícola, industrial i comercial. Vol convertir-se en una celebració que va més enllà de l’entreteniment. Posant de manifest la vitalitat d’aquests sectors a la nostra terra, tan importants per al desenvolupament econòmic i cultural de la nostra comunitat.

Des del 23 fins el 25 de febrer, s’instal·larà el recinte firal a la Gran Via, Plaça Reginaldo i Plaça Generalitat. Tots els visitants a l’Agroguadassuar rebran una ceba d’1kg gràcies al patrocinador principal Eurocebollas. La inauguració oficial per part de les autoritats serà el divendres a les 18:30h. On es donarà la benvinguda als expositors i seguidament hi haurà un vi d’honor.

La Hípica Guadassuar oferirà una exhibició de doma i volteig

El dissabte 24 començarà el seguit d’exhibicions, exposicions i activitats previstes. Per exemple, durant el matí la Hípica Guadassuar oferirà una exhibició de doma i volteig, i Camp i corral una sobre la col·locació de ferradures de la manera tradicional.

Per rematar el matí, hi haurà una demostració freestyle de monocicles de competició i el Grup de Danses “Bolero de Guadassuar” i la Muixeranga la Carabassota. Estaran també fent una xicoteta actuació i assajant al carrer per aportar un toc música i tradició a la Fira Agroguadassuar. Per últim, durant la vesprada hi haurà “tardeo remember” a la Zona Gastronòmica. Que estarà instal·lada a la Plaça de la Generalitat i on hi haurà disponibles diferents paradetes de formatges, embotits i begudes per degustar.

Diumenge tindrà lloc el plat fort de la fira, la popular exhibició de motos clàsssiques al circuit urbà instal·lat al recinte firal i la desfilada de cotxes d’època a càrrec del Club Retromovil La Ribera. De nou, els alzirenys Cassella Mobile oferiran tandes competitives amb patinets elèctrics. I, per acabar un matí redó, exhibició del Club de Gimnàstica Rítmica Vila de Guadassuar. A més, durant tot el cap de setmana hi haurà passes de cetreria a càrrec de Ojos de la Montaña. Per donar per clausurada la XXVII edició de la Fira, es dispararà un castell de focs d’artifici en la nit del diumenge.