Guadassuar celebra la tercera nit de Dansaes amb gran afluència i reconeixements especials

Les mares dels festers, protagonistes de la nit com a caps de dansa

Retorn al passat: Homentage als festers amb trages des de 1990 fins a 2017

La localitat de Guadassuar es va vestir de festa aquest dimecres, convertint el carrer Ermita en un escenari vibrant de tradició i cultura. La tercera nit de Dansaes va aplegar un gran nombre de veïns i visitants en un ambient caracteritzat per la bauxa i la germanor.

Aquesta nit va ser particularment especial ja que les mares dels festers van prendre un paper protagonista, actuant com a caps de dansa. Aquest reconeixement va ser una forma d’agrair el seu treball incansable i fonamental per a l’èxit de la festa, ressaltant l’important rol que han tingut en les celebracions al llarg dels anys.

Com a gest de nostàlgia i recordatori dels festers del passat, la nit va comptar amb una iniciativa especial. Es va fer un homenatge als festers des de l’any 1990 fins l’any 2017, i per a commemorar aquesta etapa, els participants van reutilitzar els trages típics d’aquests anys. Aquesta retrospectiva va donar lloc a moments emotius i va servir com a pont entre les diferents generacions que han contribuït a la riquesa festiva del municipi.

L’alcalde de Guadassuar, qui va assistir a la celebració, es va mostrar extremadament satisfet de la gran participació de les festes aquest any i del ressó que estan tenint. Segons ell, la resposta massiva dels ciutadans i la seua implicació són la prova viva de la forta connexió de la comunitat amb les seues tradicions i el seu patrimoni cultural.

Els assistents i tota la comunitat encara tenen més motius per celebrar ja que, cada nit fins al pròxim dissabte, tindran l’oportunitat de disfrutar de les Dansaes. Un espectacle que combina la màgia del ritme dels balls tradicionals amb el so característic de les castanyoles, prometent nits plenes d’emoció i tradició.

La celebració de les Dansaes a Guadassuar és un clar exemple de com les tradicions es mantenen vives gràcies a la passió i l’entusiasme de tota una comunitat que valora i respecta el seu llegat cultural.