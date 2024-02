Guadassuar celebra la XXVII edició de la Fira Agroguadassuar

La localitat de Guadassuar ha celebrat este cap de setmana la vint-i-setena edició de Fira Agroguadassuar

Consolidada com un dels esdeveniments més destacats en l’àmbit agrícola, industrial i comercial. Tot i que la seua celebració tot i que la seua celebració ha estat entelada pel tràgic incendi de la setmana passada en el barri valencià de Campanar. Pel qual es van guardar tres minuts de silenci durant la inauguració del certamen.

Com a novetat esta edició, tots els visitants han rebut una ceba de un kilo de la mà del principal patrocinador de la fira, Eurocebollas.

Més enllà del aspecte comercial, el dissabte va començar amb una exhibició d’hípica i una demostració de monocicles de competició. Seguidament, les tradicions més arrelades de Guadassuar es donaren a coneixer a tots els visitants. Amb l’actuació del Grup de Danses “Bolero de Guadassuar” i la Muixeranga la Carabassota.

El diumenge va tenir lloc un dels plats fort de la fira, la popular exhibició de motos clàssiques.

De la mà del Aspar Team, en el circuit urbà instal·lat al recinte firal i la desfilada de cotxes d’època a càrrec del Club Retromovil La Ribera.

A més, la fira ha diversificat la seua oferta incloent un nou atractiu: la Plaça Gastronòmica. Un espai cultural i d’oci que ha comptat amb la participació de marques locals. Professionals del marisc, formatgers artesans i ha oferit exhibicions i tallers de tall de pernil durant els tres dies. Acompanyats de degustacions detallades i música en directe per a atreure milers de visitants.

Fira Agroguadassuar s’ha celebrat des del 23 fins al 25 de febrer al recinte firal en la Gran Via i les places Reginaldo i Generalitat. Tots els visitants no han dubtat en calificarla com la millor dels últims anys.