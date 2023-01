Celebració de l’esperada Cavalcada de la Repartició de la Carn

Guadassuar va gaudir el passat cap de setmana, la tradicional Cavalcada de la Repartició de la carn en honor a Sant Vicent Màrtir. Una cavalcada on grans i menuts gaudiren de balls, espectacles, carrosses i sobre tot, els rotllets i la mistela.

Al capdavant de la desfilada, anaven els Gegants i l’Associació Amics de les Danses on van interpretar el seu ball característic. Aquestos balls, van estar acompanyats en tot moment de la dolçaina i tabal.

Durant tot el trajecte, els festers i amics d’aquestos, anaven repartint amb cistelles rotllets i mistela a tots els veïns que van eixir a gaudir de la desfilada.

Altres associacions de la localitat de la Ribera Alta, també formaren part de la festivitat. Com la Muixeranga de Guadassuar (la carabassota), el Bolero de Guadassuar... etc. Segons esmenta l’alcaldessa de la localitat Rosa Almela, el secret per a que cada any, visiten aquesta fira milers de persones, es deu a que es una fira mítica i coneguda per tota la Ribera.