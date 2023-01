Guadassuar es prepara per a celebrar els dies grans de la Fira d’enguany

Aquest cap de setmana tindran lloc els dies més representatius i tradicionals del porrat de Sant Vicent Màrtir

Guadassuar ja està mans a l’obra ultimant els detalls per a la Fira de 2023. Des del divendres, 20 de gener, fins al 24 de gener, tindrà lloc el toc de retorn. La cavalcada de la Repartició de la Carn i les festivitats en honor a Sant Vicent Màrtir i la Divina Aurora, uns dels dies més especials per al veïnat de la localitat de la Ribera Alta.

Per a l’alcaldessa, Rosa Almela, declara que “aquesta festa patronal és una de les més esperades entre la gent del nostre poble. És un gust que tornem a viure-la altra vegada. A més tenim el plaer de convidar a tota aquella persona que vinga de fora a viure amb nosaltres els millors dies del mes de gener. Que fan del nostre poble un lloc acollidor i idoni per a l’alegria, la germanor i la il·lusió”.

Per altra banda, per a Josep Martínez, regidor de Festes de Guadassuar. “Les festes d’hivern del nostre poble són, més que records, vivències compartides amb aquelles persones que més volem. La nostra casa és allà on està la nostra gent, la nostra fira, la nostra festa.”

Programació dels actes

Després de l’encesa de la fira, que va tindre lloc el passat 14 de gener. Aquest divendres arranca el Porrat amb el “toc de retorn”. On des del campanar es realitzarà aquest acte tradicional i el volteig de les campanes que anuncien les festes majors de la localitat. Aquesta interpretació serà a càrrec de membres de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar.

El dissabte 21, des de les 15.30 hores, es podrà gaudir de la cavalcada de la Repartició de la Carn. La qual recorrerà gran part del poble amb diferents balls, músiques, carros amb mistela i rotllets, els dolços i la beguda típica de la Repartició. En acabar, es realitzarà el pregó d’inauguració oficial del Porrat de Sant Vicent des de la balconada de l’Ajuntament, que tindrà un factor sorpresa.

Seguint amb les tradicions, el diumenge 23 se celebrarà la festivitat de Sant Vicent, on els Festers i els seus familiars llançaran les salves de bon matí i faran la cercavila corresponent a la festivitat. Una vegada acabada la missa major de les 12.00h., es desplaçaran a la Gran Via per a veure la tradicional mascletà, acabant el dia a les 20.00h amb la solemne processó en honor al patró Sant Vicent Màrtir. Una vegada acabada, es llançarà des de la zona de l’Alter l’habitual castell de focs d’artifici.

Per acabar amb els dies principals, el dilluns 23 tindrà lloc la festivitat de la Divina Aurora. Que començarà amb la tradicional despertà i rosari de l’Aurora a les 6.30 hores i en acabar la tradicional xocolatada. A la vesprada, se celebrarà la missa en honor a la Mare de Déu de la Divina Aurora i seguirà amb la solemne processó que acabarà amb la disparada d’un castell de focs d’artifici des del Ravalet.