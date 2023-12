El Congrés Internacional de Trompes Guadassuar, del 28 al 30 de desembre, reunirà més d’un centenar de participants relacionats amb aquest instrument de la família de vent-metall.

La cita ofereix, per tercer any consecutiu, la possibilitat de distrutar de classes magistrals, concerts, tallers i exposicions entorn de la trompa.



L’elenc de professors inclou alguns dels intèrprets i professors més destacats del panorama internacional, com Bruno Schneider (Suïssa). Antic trompa solista de l’Orquestra del Festival de Llucana. Dirigida per Claudio Abbado, i professor en els conservatoris de Karlsruhe, Friburg i Ginebra; Marie-Luise Neunecker (Alemanya). Destacada solista i antiga professora de trompa de la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín; Timothy Jones (el Regne Unit), trompa solista de la London Symphony Orchestra i professor en el Royal College of Music de Londres. Alexandre Collard (França) artista internacional i trompa solista de l’Orchestre Philharmonique de Radi France.

A més, el congrés compta també amb els més destacats trompistas de l’estat com Maria Rubio, trompa solista de l’Orquestra de València. Eduardo Redondo, trompa de l’Orquestra Nacional d’Espanya; Bernardo Silva, trompa de l’Orquestra Simfònica do Porte Casa dona Música i professor de la Universitat d’Aveiro, ESMAE. Luis Delgado, Catedràtic de trompa del Conservatori Superior de Música de Màlaga; Miguel Martínez, professor en Musical Arts Madrid i del Conservatori Professional de Música “Mariano Pérez Sánchez” de Requena. Lorena Corma, trompa solista de l’Orquestra d’Extremadura; Judith Martín, creadora del projecte “Cosquerelles Musicals” i professora especialitzada en educació musical infantil; Anna Sanz, professora de trompa del Conservatori Professional de Música de Tortosa; Manolo Pérez, trompa del quintet Spanish Brass, i Elisa Andreu, professora de trompa del Conservatori Professional de Música “Francesc Peñarroja” de La Vall d’Uixó.

Tallers, conferències i CITGUAD Jr



A més dels tallers de trompa natural, repertori orquestral, música de cambra i d’iniciació al jazz que impartiran alguns dels artistes anteriorment esmentats. S’oferirà una conferència el 29 de desembre a càrrec de Luis Martínez, ixes manager de Stomvi, titulada “Artesania i tecnologia al servei de l’art”.

L’endemà, Hans Herrmann, fabricador d’instruments de metall sota el pseudònim Dr. Horn, compartirà la seua llarga experiència ajudant estudiants i músics professionals a triar instruments.

Per a aprofundir en la importància de la postura corporal i potenciar la concentració. Els participants podran realitzar sessions de Txikung amb el mestre de l’equilibri i l’harmonia Pepe Lorente. A més, oferirà sessions de meditació totes les vesprades.

Dins de la programació del Congrés Internacional de Trompes de Guadassuar hi ha una secció molt important, el CITGUAD Júnior. Orientada al públic infantil i juvenil, niñ@s que des de primerenca edat estan estudiant la trompa i per als quals s’han organitzat una sèrie d’activitats específiques.

5 concerts



L’auditori de Guadassuar serà l’escenari de la major part dels concerts, començant per l’inaugural, el 28 de desembre de 2023 a les 19.30 h. Amb el grup de metalls i percussió de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana acompanyats per Maria Rubio i Alexandre Collard sota la direcció de Bruno Schneider.

El dia 29 hi haurà una cita doble, a les 13.00 h el concert del trompista Nacho Sánchez acompanyat per Manuel Inisesta al piano. A les 19.30 h, se celebrarà el segon concert amb els trampistes Alexandre Collard, Anna Sanz, Bernardo Silva, Bruno Schneider, Eduardo Redondo, Lorena Corma i Maria Rubio acompanyats per Antonio Morant al piano.

El 30 de desembre a les 13.00 h. Se celebrarà el concert d’Ensemble de trompes amb els participants del CITGUAD Júnior i grups de trompes de diferents centres educatius. I per a clausurar el Congrés, participarà la Banda Simfònica Sta. Cecília de Guadassuar sota la direcció de Rafa García i els trompistas Eduardo Redondo, Alexandre Collard, Bruno Schneider, Bernardo Silva i Lorena Corma, tot això en el concert de les 19.30 h.

Per a més informació: www.citguad.com | https://www.instagram.com/citguad/

Vídeo resumeixen de l’edició de 2022: https://www.youtube.com/watch?v=terehao-uvk

Contacte: info@citguad.com