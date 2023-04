La cavalcada de la Repartició de la Carn de Guadassuar, la qual se celebra cada 21 de gener, vespra de la festivitat de Sant Vicent Màrtir. Està emmarcada dins del tradicional porrat, i l’Ajuntament pretén dignificar-la més si cal amb la consideració de Bé de Rellevància Local. Tal i com va aprovar per unanimitat en el ple ordinari del 30 de març.

Aquest acte està documentat des de 1713 a l’Arxiu Històric de la localitat encara que era baix el nom de ‘Taula Franca’. On es feia una distribució de menjar a tots els assistents, una tradició d’origen medieval.

Al mateix informe, es mostren els motius pels quals esta festa hauria de ser també declarada Bé d’Interés Cultural. Ja que és un acte d’una festa centenària i tradicional, també pel valor patrimonial i representatiu. Per la generació de literatura pròpia, com el repartiment de les tradicionals decimetes en valencià. Documentades des del segle XIX i perquè des d’un punt de vista sociològic, a Guadassuar és sentit com un acte d’autoestima i d’orgull de pertànyer al poble de Guadassuar.

Tant per a l’alcaldessa de de la població, Rosa Almela, com per a Josep Martínez, regidor de Festes, fer que la cavalcada siga Bé de Rellevància Local i Bé d’Interés Cultural és una gran notícia, ja que és una de les majors tradicions de la localitat.