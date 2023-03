El passat dimarts 7 de març Guadassuar va acollir al Centre Cultural de la localitat una xerrada com a part de la setmana del Dia de la Dona. Organitzada per la regidoría de serveis social i igualtat en col·laboració de la Associació TYRIUS. En aquest col·loqui femení ha quedat clara la necessitat de continuar reivindicant per continuar en una societat igualitaria. Gracies a la realització d’un repás dels drets que s’han anat aconsseguint per la igualtat de les dones al llarg de la hostòria.

L’associació d’Ames de casa de Guadassuar, qui col·labora estretament amb l’Associació TYRIUS. Ha agraït la celebració d’aquesta conferencia i reivindicant la necessitat de seguir organitzant esdeveniments com aquest que junten les dones i fan mes fortes les seues reivindicacions.

Per la seua part, la regidoría de igualtat ha convidat a la població a participar en la totalitat les activitats programades a Guadassuar. Durant aquesta setmana al voltant del día de la dona.

Cada vegada son més i més els actes reivindicatius que es realitzen al voltant del Dia de la Dona. Que generen mont impacte i colaboren a promoure la igualtat en la nostra societat.