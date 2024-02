Guadassuar posa el punt final a un mes de bàsquet d’alt nivell 

Durant els últims tres caps de setmana, el pavelló de Guadassuar ha sigut la seu de la Copa de la FBCV en les categories junior i senior masculí

Guadassuar ha pogut gaudir durant el mes de febrer de bàsquet de primer nivell gràcies a l’acord amb la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana

El poble de Guadassuar ha pogut gaudir durant el mes de febrer de bàsquet de primer nivell. Gràcies a l’acord amb la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana. Per convertir aquest poble de la Ribera Alta en la seu de la Copa Preferent i Autonòmica masculina de la FBCV.

El passat diumenge es va celebrar l’última de les finals. On el CB Escolapias es va convertir en el campió de la Copa Senior Masculí Autonòmic. Amb aquesta final, Guadassuar va posar punt i final a tres caps de setmana consecutius de bàsquet. Tots els partits han tingut un gran seguiment per part de l’afició, el Pavelló municipal ha estat ple de gom a gom. També han sigut encontres molt seguits a través del canal de Youtube de la FBCV.

Els dies 3 i 4 de febrer es va estrenar aquesta celebració amb la Copa Junior Masculí Preferent

Els dies 3 i 4 es va estrenar aquesta celebració amb la Copa Junior Masculí Preferent i l’equip vencedor va ser el CD Don Bosco B. Que va guanyar front al CB TLL Abastos per 65-84. El següent cap de setmana va ser el torn de la categoria Senior Masculí Preferent. On el Giticsa Loriguilla es va emportar el trofeu a casa gràcies a la victòria front al Inalco Alcora BC per 80-78.

La traca final va ser la Copa Senior Masculí Autonòmic, amb un CB Escolapias que va derrotar el Bàsquet Comenius per 61-83. Tots els equips vencedors asseguren pràcticament amb aquesta victòria l’ascens a una categoria superior, és a dir, a autonòmica i a primera divisió masculina (en el cas del CB Escolapias). Aquest ascens està subjecte a la condició de quedar entre els quatre primers classificats en finalitzar la lliga.

Durant la celebració de les tres competicions, les autoritats locals han assistit als diferents partits i han estat presents en les entregues de trofeus. Així, l’alcalde Vicent Estruch i el regidor d’Esports Arturo Almazan han estat acompanyats també per la directiva del CB Guadassuar i de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana.