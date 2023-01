Guadassuar presenta el cartell que serà la imatge de la Fira 2023

S’ha elaborat també un cartell representatiu de la cavalcada de la Repartició de la Carn, un dels actes més importants de Guadassuar

L’obra ‘L’expressió de la Fira’, de Fernando Morales, ha sigut la guanyadora del XIIé Concurs de Cartells de Fira 2023. Convocat per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Guadassuar. El cartell representatiu de les festes d’hivern de Guadassuar es busca mitjançant aquest procés. Per obtindre una varietat de visions de la festa i fer partícip al veïnat. Perquè mostre la millor imatge del porrat de Sant Vicent Màrtir, el patró de la localitat.

El jurat, elegit per la Regidoria de Festes, estava conformat per representants públics i personal del consistori i representants dels Festers de Sant Vicent i la Divina Aurora 2023. El jurat ha tingut en compte que el disseny premiat complia amb originalitat, representativitat i les diferents possibilitats d’aplicacions del cartell.

‘L’expressió de la Fira’

L’obra ‘L’expressió de la Fira’ plasma a través de diferents figures, i amb uns colors cridaners, una imatge reconeixible de la Fira de Guadassuar. Per a l’autor, “és una síntesi abstracta d’elements en moviment, que simulen un artefacte molt visual i colorista que també s’interpreta com un somriure. Intenta resumir el sentiment de felicitat que guarda el poble i els seus visitants durant els dies de festes”. A més, també s’ha confeccionat un cartell addicional, per a la cavalcada de la Repartició de la Carn, que se celebra la vesprada del 21 de gener pels carrers de la localitat.

Aquest darrer cartell, des de fa tres anys, s’encomana a la mateixa persona guanyadora amb la finalitat d’aconseguir una línia gràfica uniforme, a banda de dotar de més protagonisme a un dels actes més importants de Guadassuar.

Rosa Almela, alcaldessa de Guadassuar, declara que “tenim moltes ganes de tornar a viure la Fira de Guadassuar. L’últim any ja vam intentar tornar a la normalitat i ara l’evolució ha sigut molt favorable, per això esperem poder tindre un mes de gener inoblidable on menuts i grans puguen gaudir de les atraccions, de les paradetes i de tot el que tenim preparat”.

Josep Martínez, regidor de Festes i Govern Obert, per la seua banda, comenta que “estem preparant una programació per a tots els públics. Gener sempre és un mes especial per a Guadassuar, ja que celebrem el dia del nostre patró, Sant Vicent, muntem la Fira d’atraccions i paradetes i també celebrem la cavalcada de la Repartició de la Carn. Uns dies on Guadassuar és festa, és alegria i és tradició”.