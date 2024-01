Guadassuar ultima els preparatius de la Fira de 2024 

Durant el mes de gener, la localitat de la Ribera Alta celebrarà el tradicional porrat de Sant Vicent

El poble de Guadassuar ja està preparant els últims detalls per a la celebració de la Fira de Sant Vicent de 2024, amb una extensa programació d’actes i activitats que culminaran amb el tradicional toc de retorn, la cavalcada de la Repartició de la Carn, la festivitat de Sant Vicent Màrtir i la festivitat de la Divina Aurora. Del 20 al 23 de gener, Guadassuar es convertirà en un festival de tradició, gastronomía i cultura.

“Són dies de convivència i harmonia entre la ciutadania, deixant enrere els problemes quotidians i fent un parèntesi en les rutines de cada dia en companyia dels nostres”, afirma l’alcalde, Vicent Estruch, que a més convida a tots els veïns i veïnes del poble i dels pobles del voltant a “participar i viure intensament aquestes festes”.

D’altra banda, per a Maria Martínez, regidora de Festes, “la Fira del Porrat ens regala, any rere any, una oportunitat per reunir-nos, gaudir de la companyia d’amics i familiars, submergint-nos en la màgia de les nostres tradicions, que són l’herència dels nostres avantpassats”.

La Fira començarà oficialment el proper dia 12 amb l’encesa del cartell de festes a la Plaça de la Generalitat i la posterior inauguració de l’exposició de pintura de Germán Aracil, prestigiós pintor d’Alcoi. L’endemà tindrà lloc l’acte de presentació dels Festers de Sant Vicent Màrtir i les Festeres de la Divina Aurora 2024, amb l’actuació del cantant valencià Manu Rodríguez. A partir d’aquests dies ja es podrà gaudir de la Fira d’atraccions i paradetes que estarà instal·lada a la Gran Via, a la plaça del Ravalet i al carrer Major.

Per completar el primer cap de setmana de Fira, el diumenge es celebrarà la tradicional benedicció dels animals de Sant Antoni. I després la gran novetat de la Fira 2024: la primera Festa Gastronòmica de l’Arròs Sant Vicent, una jornada on alguns del millors restaurants de la zona competiran per elaborar el millor Arròs de Sant Vicent in on es podrà gaudir de moltes altres activitats relacionades amb la gastronomia local.

Els dies grans de festa començaran el dia 20 amb el toc de retorn des del campanar de l’església i el volteig general de campanes que anuncien l’inici de les festes. El diumenge 21, des de les 15.30 hores, es podrà gaudir de la cavalcada de la Repartició de la Carn, la qual recorrerà gran part del poble amb diferents balls, músiques, carros amb mistela i rotllets, els dolços i la beguda típica de la Repartició. Com cada any, participarà també el Ball de gegants i cabuts, el Grup de Danses Bolero de Guadassuar i la Muixeranga La Carabassota, tots ells acompanyats per les dolçaines i el tabals d’Adit. En acabar, es realitzarà el pregó d’inauguració oficial del Porrat de Sant Vicent des del balcó de l’Ajuntament.

El dia 22 es celebra la Festivitat de Sant Vicent Màrtir, que començarà amb el llançament de salves a l’alba i la missa solemne de les 12h.. A continuació, hi haurà una mascletà a la Gran Via, i per la vesprada tindrà lloc la processó solemne en honor al patró. Per acabar, el dimarts 23 celebrarem la Festivitat de la Divina Aurora que començarà amb la tradicional despertà i rosari de l’Aurora a les 6.30 hores i en acabar la tradicional xocolatada. A la vesprada, se celebrarà la missa en honor a la Mare de Déu de la Divina Aurora i seguirà amb la solemne processó que acabarà amb la disparada d’un castell de focs d’artifici des del Ravalet.