Hábitat obre les portes a Feria Valencia fins al pròxim divendres

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, i l’alcaldessa de València, María José Catalá, ha participat hui en la inauguració de la CINQUANTA SETENA edició de Fira Hàbitat València, el certamen internacional del moble i la il·luminació.

Mazón ha destacat que el textil i el moble són dels millors ambaixadors de la Comunitat Valenciana

L’alcaldessa de València, Maria José Catalá, ha expressat la seua “satisfacció” per assistir a aquest certamen que és un senyal d’identitat de Fira València. Tant Catalá com Mazón han manifestat el seu compromís per impulsar i revitalitzar Feria Valencia

Hábitat reuneix a més de 600 firmes nacionals i internacionals i rep cada any a quasi 50 mil visitants de més de 70 països.

Des de hui fins als divendres professionals i visitants tenen l’oportunitat de conéixer les darreres tendències en moble, l·luminació, decoració i descans.