Heroica Actuació de la Policia Local de Sueca Salva una Vida en Situació de Crisi

Ràpida Intervenció en un Escenari Delicat

Reconeixement a la Dedicaicó i Sensibilitat dels Agents de Sueca

El passat cap de setmana, la Policia Local de Sueca es va convertir en protagonista d’un acte d’heroïcitat. Després de rebre un avís preocupant del Centre de Coordinació d’Emergències (112), on se’ls informava d’una persona en estat de crisi en un habitatge i amb possibilitats d’autolesionar-se, els agents van actuar amb prontitud i determinació.

Al arribar a la vivenda, es van trobar amb una escena tensa i delicada. La persona en qüestió estava sumida en un profund estat d’angoixa i desesperació. Tot i un primer intent de mediació que no va reeixir, els agents no es van desanimar i finalment, gràcies a la seua capacitat d’acció i la seua formació, van aconseguir estabilitzar la situació, salvant així la vida d’aquesta persona. Una vegada segura, la persona va ser traslladada a un centre mèdic on va rebre l’atenció i suport necessaris.

Noelia Benedito, la regidora de Seguretat Ciutadana, no ha dubtat a alabar l’actuació dels agents: “De nou, la nostra Policia Local demostra el seu absolut compromís amb la ciutadania i amb el seu benestar”. Ella també va destacar la importància de la formació contínua i la sensibilitat dels agents, “que no sols vetlen per la seguretat, sinó que també exerceixen un paper crucial en la prevenció de crisi i en la promoció del benestar de la comunitat”.

Des de l’Ajuntament, es va mostrar una vegada més el compromís ferm de donar suport i recursos a la Policia Local, destacant la seua important tasca i la seua relació amb la ciutadania. Aquesta incidència posa de manifest no solament la valentia i dedicació dels agents, sinó també la seua capacitat per afrontar situacions d’extrema delicadesa amb professionalitat i humanitat. En temps on la col·laboració i l’enteniment són més crucials que mai, la comunitat de Sueca pot estar tranquil·la sabent que compta amb uns agents tan preparats i compromesos amb el seu benestar.