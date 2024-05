La comunicació es realitzarà a través del correu electrònic dels clients o, en defecte d’això, s’avisarà per SMS als telèfons mòbils.



Hidraqua ha informat que implantarà un nou sistema de comunicació i avís amb les persones abonades de l’Eliana.

Així, a partir d’ara es crearà un sistema d’avisos que facilitarà la informació entre l’empresa concessionària i els veïns i veïnes de l’Eliana.

En aquest sentit, i per a millorar que la comunicació fluïsca i els clients siguen coneixedors de les incidències que puguen succeir, a partir d’ara Hidraqua comunicarà les incidències que puguen ocórrer en el proveïment d’aigua.

Perquè aquesta comunicació siga efectiva, Hidraqua utilitzarà el correu electrònic dels clients i, a aquells que no disposen de correu, els enviarà el mateix missatge però per SMS en els números de telèfon amb què s’hagen donat d’alta.

Concretament, el sistema implantat per Hidraqua utilitza un programari específic i la cartografia digitalitzada de la xarxa per a determinar les vàlvules que és necessari tancar per a deixar sec el punt d’avaria i procedir a la seua reparació. L’aplicació identifica els trams de carrer i abonats que quedaran afectats pel tall.

A continuació, s’envia un SMS al telèfon mòbil dels titulars o un correu electrònic amb la previsió d’horari i duració del tall planificat. Es tracta d’un servei que pretén facilitar la vida dels ciutadans i ciutadanes de l’Eliana i reduir les molèsties derivades dels treballs planificats sobre la xarxa de proveïment.