Hisenda presenta una liquidació del pressupost de Paiporta amb 15 milions de romanent positiu i aprovarà inversions per 2,8 milions

El govern local manté el deute a zero, augmenta serveis i duplica ajudes socials. Sense pujar impostos des de 2015 i amb un període de pagament a proveïdors d’una setmana

La Regidoria d’Hisenda i Administració General de Paiporta ha presentat en el ple de març la liquidació del pressupost de 2022. Les xifres, segons ha explicat el titular de l’Àrea i primer tinent d’Alcaldia, Pep Val. «Demostren una gestió responsable del recursos públics i el compliment dels objectius de l’equip de govern, marcats a l’inici de la legislatura».



El pressupost de 2022 s’ha liquidat amb un resultat pressupostari positiu de 9,4 milions i un romanent positiu de tresoreria de 15,2 milions.



El deute de l’Ajuntament amb els bancs es manté a zero, mentre que s’han augmentat serveis, subvencions i ajudes socials. A més d’ampliar la neteja de carrers, dependències municipals i escoles, sense pujar els impostos des de 2015.



A més, el Període mitjà de pagament a empreses proveïdores es va situar en l’últim trimestre de 2022 per baix dels 7 dies. En la mitjana dels últims anys.



Amb aquest resultat pressupostari al tancament de l’exercici econòmic de 2022. Per recomanació de l’Àrea d’Intervenció, Paiporta aprovarà en breu inversions per 2,8 milions d’euros.



Aquestes inversions contemplaran actuacions de millora en dependències municipals per a continuar oferint millor servei a la ciutadania. Així com per a conservar i millorar les condicions del patrimoni públic, especialment, en l’apartat d’adquisició de vivendes socials.



D’acord amb la informació facilitada al ple pel regidor d’Hisenda, Pep Val. La bona situació econòmica dels comptes públics de Paiporta ha repercutit en millores notables en el dia a dia de la ciutadania.



Així, en els últims temps les ajudes socials s’han incrementat més d’un 100%, dels 240.000 euros de 2016 als més de 500.000 de 2022. Aquestes ajudes, a més, s’executen en la seua totalitat, en contrast amb el govern anterior, que deixava un percentatge sense atorgar.



Quant a la millora dels serveis, l’empresa pública ESPAI ha vist incrementada la seua partida dels 1,6 milions d’euros de 2016 als 2,7 milions consignats per a enguany.



Han millorat, també, els programes de Cultura, foment de la salut o envelliment actiu, amb el triple d’oferta.



El capítol d’inversions també s’ha multiplicat exponencialment des de 2016, quan s’hi varen destinar 200.000 euros, pels 1,4 milions consignats per a 2023.



Aquesta partida es vorà incrementada amb 2,8 milions més gràcies a les bones xifres en la liquidació del pressupost. Presentades dijous passat a la corporació municipal en sessió plenària.