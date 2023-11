Història i teatre es funden en una nova edició ‘Rutes del temps per Torrent’

El programa de la delegació de Cultura, impulsat en col·laboració amb Cucurucú Teatre i GTI Grup de Teatre. Torna el pròxim 25 de novembre amb una doble sessió a càrrec del cronista de Torrent, Pepe Royo

El primer recorregut donarà inici a les 10:30h en la plaça Major, i el segon a les 12:00h des del mateix lloc

Inscripcions per a la primera sessió en l’enllaç https://acortar.link/365r3p i per a la segona https://acortar.link/pInDz2

El programa ‘Rutes del temps per Torrent’ torna el pròxim dissabte 25 de novembre. Després del gran èxit collit en la primera edició, celebrada en la vespra de la festivitat de Tots els Sants. Aquesta segona sessió, encunyada sota el títol La senda dels Hospitalaris i els misteris de la torre. Oferirà un nou recorregut teatral pels carrers del municipi a càrrec del cronista local, Pepe Royo. Qui guiarà als participants a través del passat ocult de Torrent i revelarà els seus misteris i secrets. Per a això, comptarà amb l’ajuda de Cucurucú Teatre, que representarà les escenes narrades per l’historiador.

“Aquests itineraris temàtics són una gran oportunitat per a conèixer més sobre el nostre patrimoni cultural i històric, a més de posar en valor la marca turística de Torrent”, explica el regidor de Cultura, Aitor Sánchez. El delegat també remarca que “gràcies a la gran faena dels nostres grups de teatre locals, que donen vida a variats i divertits personatges, els més xicotets podran aprendre de manera didàctica i divertida, per la qual cosa és una activitat perfecta per a gaudir en família”.

En aquesta ocasió se celebraran dos recorreguts d’una hora de duració, aproximadament, donant inici el primer a les 10:30h en la plaça Major, i el segon a les 12:00h des del mateix lloc. Totes dues rutes tindran un màxim de 30 participants, assignats per ordre d’inscripció.

La inscripció és gratuïta i pot realitzar-se en: