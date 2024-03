Homenatge a Miguel Angel Rubio al CEIP La Vall de la Casella

La Comunitat educativa del CEIP Vall de la Casella. Encapçalada per la directora Rosa Ahuir i l’Ajuntament d’Alzira, amb la presència de la regidoria d’educació, Virtuts Piera. Reteren homenatge el passat 15 de març al seu conserge, Miguel Ángel Rubio Presencia

Amb motiu de la seua jubilació, agraint-li la gran labor realitzada durant la seua etapa laboral.

Miguel Ángel Rubio va iniciar la seua vida professional a l’Ajuntament el dia 1 de setembre de 1997. Com a conserge passant per diferents centres públics de la ciutat: l’escola La Muntanyeta i els CEIP García Lorca, Santa Mª d’Aigües Vives i el Tirant Lo Blanc.

El darrer centre on ha treballat 19 anys és el col·legi Vall de la Casella (anteriorment García Sanchiz) començant per la seua antiga ubicació (l’edifici on es troba ara instal·lada l’Escola d’Adults Enric Valor). “El canvi d’ubicació del centre es va realitzar durant les vacances de Nadal. Un sobreesforç que sense dubte sense un pilar tan important com Miguel Ángel haguera estat molt complicat”- ha explicat la regidora d’Educació Virtuts Piera.

Piera ha destacat que ha sigut un conserge molt benvolgut en tots els centres on ha estat. Sempre s’ha involucrat molt mes enllà de la part professional en el seu treball. La seua dedicació i els seus coneixements tant tècnics ja que va iniciar estudis en la Universitat Politècnica en Enginyeria), com de manteniment i bricolatge, han sigut molt útils per al col·legi.”