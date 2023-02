Homenatge al Cant de la Carxofa a Alaquàs

Centenars de veïnes i veïnes van participar ahir en aquest homenatge a la que és una de les senyes culturals més importants i arrelades a Alaquàs.

Alaquàs va viure ahir diumenge 5 de febrer un dels dies més emocionants pel que fa a les seues tradicions culturals: l’Homenatge al Cant de la Carxofa. Un acte posat en marxa per l’Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa. Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaquàs, la Unió Musical d’Alaquàs i Caixa Popula. Per tal de valorar la que sense dubte és una de les senyes culturals més importants del municipi.

Homenatge al Cant de la Carxofa

En l’acte van estar presents l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura. La presidenta de l’Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa, Marieta Alfonso. El president de la Unió Musical d’Alaquàs, Toni Monzó. Regidores i regidors de l’Ajuntament d’Alaquàs així com representats de les entitats organitzades i una gran quantitat de veïnes i veïns.

En les intervencions, el primer edil va destacar que “hui és un dia d’agraïment, emoció i satisfacció perquè estem celebrant el que som, les nostres arrels com a poble. La nostra memòria col·lectiva i l’enfortiment de la nostra identitat perquè som un poble humil, però també orgullós i amb història. Sabem qui som, d’on venim i cap a on volem anar”. Per la seua banda, la presidenta de l’entitat, va destacar que “el cant de la carxofa construeix poble, fa poble i uneix poble. Des de l’associació no pararem de cuidar, engrandir i elevar més aquesta tradició”.

L’acte es va iniciar a les 10:30 hores a la porta de l’Ajuntament d’Alaquàs

L’acte es va iniciar a les 10:30 hores a la porta de l’Ajuntament d’Alaquàs amb un recorregut pel Carrer Major. Guiat per la música d’una partició de la Banda Simfònica de la Unió Musical d’Alaquàs i de les coreografies de l’Escola de Danses de la UMA coordinada per Mónica Nemesio.

En arribar a la porta del Castell d’Alaquàs es va descobrir l’escultura de metall ubicada als peus del monument en homenatge. A aquesta tradició que va ser seguida de la interpretació d’un fragment de la Carxofa. Es tracta d’una creació de Vicente Barón, catedràtic d’Escultura a la Universitat Politècnica de València. Que ha comptat amb el suport de l’Associació d’Amigues i Amics del Cant de la Carxofa, l’Ajuntament d’Alaquàs, la Unió Musical d’Alaquàs, Caixa Popular i els Clavaris del Crist 2020-2022.

Descobriment de l’escultura

Després del descobriment de l’escultura, la comitiva es va desplaçar fins a l’Auditori Nou on va tindre lloc l’homenatge als angelets. L’acte es va iniciar amb la projecció d’un vídeo en format de diàleg protagonitzat per diverses personalitats d’Alaquàs. Les quals conversaven sobre la Carxofa i que serà transcrit a paper en una nova acció en la qual es troba treballant l’Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa.

A continuació es va realitzar el reconeixement a totes les xiquetes i els xiquets que en el seu dia protagonitzaren el motet. Que van rebre una il·lustració dissenyada pel tan volgut il·lustrador alaquaser Gerard Miquel, que va regalar aquesta imatge a l’entitat i que ara s’ha decidit recuperar i digitalitzar.

Després de l’homenatge a totes les persones que en el seu dia va ser protagonistes, es va destacar també el treball i les aportacions al Cant de diferents veïns d’Alaquàs. Es va homenatjar l’alaquaser i empresari del textil Francisco Campos. El qual va composar una peça musical de al Carxofa a la Mare de Déu de l’Olivar que va ser escoltada durant l’acte. De la mà d’una partició de la Banda Simfònica de la Unió Musical d’Alaquàs i la veu de les xiquetes del cor Lucía Cañamás, Aitana Aguilar, Andrea Montó i Carmen Soriano acompanyades de la soprano Pilar López.

Reconeixement a Ramón Pardo

A continuació es va realitzar un reconeixement a Ramón Pardo. President dels Clavaris del Crist 1995 perquè va ser l’any en què el Cant va quedar marcat per un abans i un després. Va ser l’any en què va nàixer l’associació per iniciativa d’un grup de joves Clavaris del Crist que van impulsar la imatge actual de la Carxofa. D’estil barroc dissenyada al taller de Manolo Martín.

Hi va haver també un reconeixement al dissenyador Nacho García per al seua entrega i sensibilitat a l’hora de treballar la imatge gràfica del Carxofa. Així com també a Caixa Popular com a pilar fonamental també de que aquest Cant continue viu. Es va reconéixer també el treball de la Unió Musical d’Alaquàs i el cor del Cant de la Carxofa coordinat per la professora Ruth García.

L’acte va finalitzar amb la intepretació dels dos motets, a la Mare de Déu de l’Olivar i al Crist de la Bona Mort a càrrec d’Aitana Aguilar Forment i Lucía Cañamás Parreño, angelets de l’any 2022.