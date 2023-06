Homenatge als equips d’excarceració i trauma

El Consorci de Bombers de València ha celebrat al parc de bombers de Catarroja. Un acte de reconeixement als equips d’excarceració i trauma que enguany han participat a l’encontre nacional de Sevilla pels seus grans resultats i per ser la prova de l’excel·lent preparació dels professionals del Consorci en matèria de rescats en accidents.

L’any passat, l’equip representant del Consorci s’hi va alçar amb el triomf als campionats nacional i al mundial. Un equip format majoritàriament per membres del parc de Gandia. Ara, han sigut els equips dels parcs de Sagunt i d’Alzira els que han participat exitosament al recent encontre nacional celebrat en juny a Sevilla. De fet, els equips d’Alzira i de trauma han obtingut la classificació per al pròxim campionat mundial. Este tindrà lloc en octubre a Lanzarote.

Uns èxits que són fruit d’una preparació continuada al si del Consorci, amb múltiples entrenaments al llarg de l’any i una guia tàctica que s’hi aplica tant als entrenaments com als casos reals d’excarceracions, centenars d’elles al llarg de l’any en les carreteres valencianes.

Tant des de la direcció del Consorci com des del COMENEX, el Comité d’Encontres d’Excarceració, s’hi ha volgut agrair “la gran implicació de tot el personal del Consorci en esta matèria”. Així com que “els èxits dels nostres equips són una prova de que açó és no sols una competició. Sinó una manera de treballar en el dia a dia que s’hi aplica de manera idèntica en tots els nostres parcs de bombers”. L’objectiu: donar la millor i més ràpida resposta a la ciutadania en cas d’accident, sempre preservant la seguretat de les víctimes i els intervinents.