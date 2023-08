L’Ajuntament de València Actua Contra els Grafitis Urbans

Lluita contra la Degradació Urbana: Eliminació de Grafitis

Un Nou Pla de Coresponsabilitat per Millorar la Convivència

El fenomen del grafiti, que pot ser apreciat com una forma d’expressió artística, també pot representar una degradació de l’entorn urbà quan es realitza sense permís o en zones no designades. L’Ajuntament de València ha pres una decisió ferm en aquest sentit: s’ha contractat una empresa especialitzada en la eliminació de grafitis per combatre els gargots, escrits, i inscripcions que afecten la imatge i el patrimoni de la ciutat.

Els grafitis, com tota forma d’expressió, poden tenir un valor artístic i cultural. No obstant això, quan es realitzen en propietats públiques o privades sense el degut permís, es consideren actituds incíviques que afecten negativament l’estètica urbana. D’aquesta forma, sorgeix la necessitat d’intervenir per protegir l’entorn i mantenir una ciutat neta i atractiva tant per als residents com per als visitants.

Amb la contractació d’aquesta empresa, l’Ajuntament no només busca eradicar els grafitis sinó també promoure una campanya de conscienciació entre la ciutadania. Esta campanya, que es nodreix d’un nou pla de coresponsabilitat amb els veïns, pretén reduir les actituds incíviques als carrers i places de València. A més, la iniciativa s’orienta a establir un entorn més harmònic i respectuós amb l’urbanisme i l’història de la ciutat.

No obstant això, és vital comprendre que aquesta acció no busca reprimir la llibertat d’expressió, sinó canalitzar-la de manera adequada. A través d’aquesta campanya, s’espera que els artistes urbans, així com el públic en general, es familiaritzin amb les zones destinades per a l’art del grafiti, on podran expressar-se lliurement sense generar conflictes amb l’estètica de la ciutat.

Finalment, l’esperança és que amb aquesta iniciativa es generi un canvi d’actitud entre la ciutadania. Amb la col·laboració de tots, València pot brillar no només com un referent cultural i històric, sinó també com una ciutat neta, organitzada i respectuosa amb el seu patrimoni.