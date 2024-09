A partir de hui dilluns 9 de setembre, es donarà l’oportunitat de comprar bons a les persones empadronades a Burjassot

Després del període de pagament i recollida dels Bons de Comerç de l’Ajuntament de Burjassot, la Regidoria de Comerç, dirigida per Rosa Coca, a través de CEMEF SLU, ha informat que a partir del pròxim dilluns 9 de setembre, es donarà l’oportunitat de comprar bons a les persones empadronades a Burjassot que no el van adquirir en un primer moment i a les no empadronades en el municipi.

L’objectiu és arribar a la major quantitat de població possible posant a la venda els bons que no s’han retirat en estes setmanes, després de la preinscripció i la seua posterior adquisició per part de bona part de la ciutadania. Per a donar l’oportunitat a aquelles persones que se’ls va passar el termini i a aquelles que, sense ser residents en el municipi, realitzen les seues compres ací, fomentant amb això també el consum local, el dilluns s’obrirà la compra dels bons a través de la pàgina web del Bo Comerç.

En la web, s’ha disposat una pestanya en la qual es poden consultar els comerços adherits a la campanya d’enguany, depenent del tipus de productes que oferixen a la ciutadania.

Estos bons podran ser adquirits per aquelles persones que no hagen realitzat la compra fins al moment.