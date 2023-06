Hui comença el tractament  contra el mosquit tigre mensual a Alzira

Com és habitual en estes dates, l’Ajuntament d’Alzira ha représ de nou a la nostra ciutat els tractaments contra el mosquit tigre.

Hui divendres 9 de juny i el proper dilluns 12 i dimarts 13, els operaris de l’empresa Lokímica, adjudicatària del servei. Estaran a Alzira revisant tots els embornals i zones verdes del municipi.

L’actuació consistix a comprovar les zones d’acumulació d’aigua i revisar tots els embornals per tal d’agafar una mostra. En cas de trobar larves, aplicar el tractament corresponent. De nou es repetix la fórmula de la campanya de prevenció simultània a les diferents poblacions, que es porta a terme des de fa uns anys amb èxit.

Evitar la proliferació del mosquit tigre i de la mosca negra

El passat mes d’abril va ser el primer en què 50 municipis adherits al programa preventiu del Consorci de la Ribera. Van encetar l’administració de tractaments contra estos insectes, que es realitzarà de forma mensual fins a octubre i s’intensificarà durant els mesos d’estiu.

Des de la regidoria de sanitat s’ha explicat que l’objectiu és mantindre esta situació de baixa presència i evitar la proliferació del mosquit tigre i de la mosca negra. Tot i que no s’han rebut moltes queixes, no cal baixar la guàrdia.

“Encara que de moment no han arribat queixes de la ciutadania. Les pluges que hem tingut les últimes setmanes poden empitjorar la situació i afectar a la proliferació de mosquit. Per això demanem molta precaució per a evitar la cria del mosquit i recordem que cal tindre compte de les xicotetes acumulacions d’aigua. Les quals es formen en desaigües d’aires condicionats i plats ubicats sota les plantes” ha recordat Gemma Alós, regidora de Sanitat.

Com sempre, qualsevol ciutadà o ciutadana pot enviar via correu electrònic o mitjançant la bústia ciutadana preguntes o avisos en cas que es detecte presència de mosquits en un punt en concret enviant un correu a sanitat@alzira.es.