Antonio José, Cinco Estaciones o els Mojinos Escozios amb la Societat Musical d’Alzira

Els preus oscil·len entre el 5 i els 8 euros

La programació es completa amb orquestres, musicals i concerts tributs gratuïts

La regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Alzira ha anunciat que des de hui estan a la venda les entrades per als concert de festes. Que tindran lloc del 19 al 22 de juliol

A les 8 del matí d’este dijous 15 de juny s’ha obert la taquilla a www.notikumi.com. Esta vesprada es farà a la taquilla del Gran Teatre, en l’horari habitual dimarts i dijous de 19.30 a 21 hores.

S’ha programat una sèrie d’espectacles variats que intenten cobrir els diversos públics

Des de la Regidoria de Festes s’ha programat una sèrie d’espectacles variats que intenten cobrir els diversos públics. Des dels més menuts als joves i al públic més madur. “L’objectiu sempre ha estat poder oferir concerts als quals es podrà accedir per un preu baix, que no arriba als 10 euros. Si ho comparem els preus de les entrades d’altres concerts, per tal de fer la programació accessible a tots els públics” ha explicat el regidor de Festes en funcions, Xavi Pérez.

Les festes s’iniciaran dimecres 19 de juliol amb l’orquestra La Tribu

Les festes s’iniciaran dimecres 19 de juliol amb l’orquestra La Tribu, que actuarà al recinte Firal de la ciutat amb entrada lliure. Dijous, 20 de juliol, a les 22.30 h. Arriba un espectacle molt especial que uneix a la mítica banda MOJINOS ESCOZIOS i la Societat Musica d’Alzira,. Dirigida per Teo Aparicio, una col·laboració històrica amb la qual gaudirem al mateix recinte, amb un preu de 5 euros.

ANTONIO JOSÉ i el seu Tour El Pacto arribaran al recinte firal d’Alzira el divendres 21 de juliol, a les 23 h. Pots adquirir les entrades per 8 euros.

CINCO ESTACIONES és l’evolució natural de la QUINTA ESTACIÓN, que omplirà el recinte firal amb el mateix esperit, estil de música i energia, el dissabte 22 de juliol a les 23 h. Cost de l’entrada 5 euros. En acabar el concert seguirem amb l’orquestra Prometida.

Homenatge a Rafael Conde, el Titi, que tindrà lloc a la plaça Major

A banda dels concerts previstos al recinte firal. També, com és habitual, el cartell es completarà amb entrada lliure a la resta d’escenaris de la ciutat. La plaça Major i el parc Pere Crespí, on s’oferiran actuacions variades, divendres, dissabte i diumenge. Entre altres podrem gaudir del musical homenatge a Rafael Conde, el Titi, que tindrà lloc a la plaça Major.

Les activitats de les festes de Sant Bernat es completaran amb altres espectacles com el musical Frozen. Divendres 21 de juliol a les 19 hores o en acabar, a les 22.30 h l’espectacle musical Top 40. Diumenge 23 a les 22.301, la plaça major acollirà l’espectacle Skandalo el Musical.

Per últim el dia 22 de juliol, tindrem castell de focs d’artifici que dispararà la pirotècnia Crespo d’Alzira en acabar les actuacions musicals. També eixe mateix dia, segons ha anunciat la Pontifícia Arxiconfraria dels Sant Patrons Bernat Maria i Gràcia, tant la missa solemne com la processó als Sants Patrons s’adelanta un dia amb motiu de les eleccions estatals.

Venda d’entrades:

Concert MOJINOS ESCOZIOS amb l’acompanyament de la Banda Simfònica de la Societat Musical d’Alzira; Dijous 20 de juliol, Recinte Firal, 22.30 h. Entrada única de 5 €.

Concert ANTONIO JOSÉ: Divendres 21 de juliol, Recinte Firal 23.00 h. Entrada única de 8 €.

Concert 5 ESTACIONES: Dissabte 22 de juliol, Recinte Firal, 23.00 h. Entrada única de 5 €.

La resta d’activitats programades són gratuïtes

Autorització de menors d’edat

En el cas que el menor tinga menys de 16 anys deurà d’anar acompanyat d’un adult i l’autorització corresponent. En el cas de menors amb 16 o 17 anys, podran accedir amb només l’autorització corresponent i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/tutora legal. L’autorització estarà disponible online ací, o a la web de notikumi, es pot demanar per correu electrònic a granteatre@alzira.es o bé a la taquilla en l’horari d’atenció.