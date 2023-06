La Generalitat convoca la huitena edició dels premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible en la Comunitat Valenciana

Els Premis SEMcv 2023 reconeixen a persones, institucions o entitats que hagen realitzat alguna activitat per a promoure una mobilitat més sostenible

Es podran presentar a aquests guardons acciones que s’hagen realitzat entre el 5 d’agost de 2022 i el 4 d’agost de 2023. Data de tancament de presentació de candidatures



La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha convocat la huitena edició dels premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible en la Comunitat Valenciana, SEMcv 2023. Segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Els Premis SEMcv 2023 tenen com a objectiu reconéixer la labor de persones, institucions o entitats que, en el seu àmbit, hagen realitzat o estiguen realitzant alguna activitat que promoga una mobilitat més sostenible.

Aquest premis van dirigits a:

Així, aquests premis van dirigit a ajuntaments, organitzacions, institucions, empreses, universitats, consorcis industrials (polígons, parcs empresarials, etc.). Centres comercials, centres socials (poliesportius, biblioteques, etc.), associacions sense ànim de lucre i comunitats de veïns i veïnes, que hagen desenvolupat accions a favor de la mobilitat sostenible. D’igual forma, es convoca a l’alumnat d’universitats que hagen desenvolupat treballs acadèmics relacionats amb aquest tema.

D’aquesta manera, es podran presentar a aquests guardons acciones que s’hagen realitzat entre el 5 d’agost de 2022 i el 4 d’agost de 2023 a les 14.00 hores. Data de tancament de presentació de candidatures, d’acord amb les categories dels premis.

Les categories per a ajuntaments s’estableixen tres subcategories

Quant a les categories per a ajuntaments s’estableixen tres subcategories: per a localitats de més de 50.000 habitants; de 20.000 a 50.000 habitants, i de menys de 20.000 habitants. També es fixa una categoria per a institucions, organitzacions sense ànim de lucre. Empreses i altres entitats i una altra per a estudiants d’universitats de la Comunitat Valenciana.

En general es valoraran, entre altres, mesures que milloren les condicions del caminar, i l’accessibilitat; el foment del transport públic i de la bicicleta. Així com d’estacionaments dissuasius; la implantació de vehicles de baixes emissions; la millora de la càrrega i descàrrega de mercaderies; la reducció de desplaçaments en vehicle privat; rutes escolars segures; etc.

La Comissió Europea organitza cada any la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM) del 16 al 22 de setembre. Coincidint l’últim dia 22 amb el dia de La ciutat, sense el meu cotxe! Aquesta iniciativa europea tracta de millorar la salut pública i la qualitat de vida, promovent la mobilitat neta i el transport urbà sostenible.