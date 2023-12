Fins a 3.210 veïns de la localitat es van enfundar les seues disfresses per a participar en la prova més acolorida del calendari esportiu.

Gràcies a la donació dels participants, es va aconseguir recaptar més de 7.000 kg d’aliments no peribles, que seran destinats a l’Economat Mare de Déu del Popul.

Milers de torrentins i torrentines es van llançar als carrers de la ciutat ahir, amb disfresses i plens de color, per a disputar la carrera més divertida i especial de l’any. La Sant Silvestre Solidària. Com és habitual, l’eixida de la prova va tindre lloc a la porta de l’Ajuntament de Torrent. Des d’on es va iniciar el tradicional recorregut de 3.080 metres. Organitzat per la Fundació Esportiva Municipal i GD Esports en col·laboració amb la Caixa Rural Torrent. Fins a 3210 persones van participar en esta XIV edició de la Sant Silvestre Solidària. Aconseguint recaptar més de 7.000kg d’aliments no peribles en favor de l’Economat Mare de Déu del Pòpul.

“Els nostres veïns han tornat a demostrar que Torrent és una ciutat solidària i compromesa amb les causes socials. Estem profundament agraïts per això –ressalta l’alcaldessa Amparo Folgado-. Un any més, s’han bolcat per a ajudar a les persones que més el necessiten, de forma totalment desinteressada i altruista. I encara que ja ho veiem com una cosa normal, no hem de normalitzar l’extraordinari. Hem de continuar posant en valor l’esforç que fan cada Nadal per fer que estes dates tan assenyalades siguen encara més especials”.

Diferents premis entre tots els participants

En relació als diferents premis entre tots els participants es va sortejar un patinet elèctric. Així mateix, l’empresa municipal IDEA’T, dins la seua campanya ‘100% amb el comerç de Torrent’. Ha concedit un primer premi de 75 euros. Un segon de 50 i un tercer de 25, a les millors disfresses en les modalitats masculina, femenina i infantil. Mentre que en la categoria grupal s’establia un primer premi de 150 euros, un segon de 100 i un últim de 75.

La nota més divertida de la prova llegaba de la mà d’un grup d’ovnis. Que en la vesprada d’este dijous aterraven als carrers de Torrent per a alçar-se amb el primer premi de grup. Per part seua, l’Associació Centre Cultural Rociero Andaluz. Replicava algunes les façanes locals, com la del carrer Sant Cristòfor o el carrer de la Verge de la Trinitat.

La creativitat i l’enginy l’aportaven disfresses com ‘Transformer’, que va aconseguir la primera posició del podi masculí de disfresses i ‘La torre de Torrent’. Que va aconseguir la segona plaça. En la categoria femenina, ‘Les flors’ s’emportaven el primer premi, seguides de la ‘Mesa’ nadalenca i la ‘Galeta’. Una desfilada d’imaginació i propostes divertides que al llarg dels 3.080 metres de recorregut van traure incomptables somriures.D’altra banda, la carrera ens va deixar els següents resultats individuals:

Homes:

1º Jose Teller Fernández (830)

2º Pablo Navarro Rodríguez (999)

3ª Pedro Segrelles (13)

Dones:

1ª Irene Navarro Rodríguez (1001)

2ª Sharon García Carrera (1736)

3ª Estibaliz Fernández García (2139)

Guanyadors Diversitat Funcional Masculí:

1º Daniel Atienza García (3008)

2º Jorge Miguel Díaz Ostos (3004)

3º Pablo Vidal Gimenez (3009)

Guanyadores Diversitat Funcional Femení:

1ª Sara López (3001)

2ª Noelia Garrido (3013)

3ª Sonia Punzano Rodríguez (3007)