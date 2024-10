I Edició dels Premis ‘Comerç de Torrent: Bones Tendes i Bona Gent’, nova campanya per a impulsar i incentivar el comerç local a la ciutat

Torrent celebra el Dia del Comerç Local amb diverses activitats i premis

La Fira de Comerç i Servicis de Torrent se celebrarà el 25 d’octubre

L’Ajuntament de Torrent, a través d’IDEA’T i la Regidoria de Comerç, Ocupació i Mercats han organitzat una sèrie d’activitats amb motiu del “Dia del Comerç Local”, el 25 d’octubre.

Una iniciativa impulsada per la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Generalitat Valenciana i destinada a donar visibilitat al comerç local i a posar en valor l’esforç que realitzen els comerciants dia rere dia per mantindre oberts els establiments i vives els nostres carrers, a més de la indubtable importància que té el comerç local en l’economia de la ciutat.

Del 14 al 25 d’octubre, els veïns i comerciants de Torrent podran gaudir de sortejos, premis i esdeveniments el protagonista dels quals serà el teixit comercial del municipi.

Entre les activitats destacades es troba un sorteig de deu premis de 300 euros entre els clients que realitzen compres en els comerços locals participants des del 14 al 24 d’octubre. El sorteig tindrà lloc el 25 d’octubre.

La gran setmana del comerç de Torrent, comença hui dilluns amb la celebració de la conferència “Intel·ligencia artificial aplicada al comerç local” a càrrec de Javier Sancho Bolis, dins del marc de l’II Fòrum de Comerços de Torrent, que tindrà lloc en el Espai Sant Gregori.

I EDICIÓ DELS PREMIS “COMERÇ DE TORRENT: BONES TENDES I BONA GENT”

La gran novetat en esta setmana serà la “I Edició dels Premis “Comerç de Torrent: Bones Tendes i Bona Gent”, que reconeixerà la labor dels comerços locals en tres categories:

Premi a la Trajectòria Comercial : dedicada a aquells negocis que han demostrat la seua dedicació i esforç al llarg dels anys. Es valorarà l’antiguitat, el creixement en nombre d’empleats i establiments i altres motius que reflectisquen una trajectòria comercial exitosa.

: dedicada a aquells negocis que han demostrat la seua dedicació i esforç al llarg dels anys. Es valorarà l’antiguitat, el creixement en nombre d’empleats i establiments i altres motius que reflectisquen una trajectòria comercial exitosa. Premi al Comerç Innovador: premiant als comerços que han destacat per la seua creativitat i adaptació. Es valorarà la introducció a les noves tecnologies aplicades a la gestió, pàgina web i presència en xarxes socials, venda en línia i innovació en productes, establiment, servicis, entre altres.

premiant als comerços que han destacat per la seua creativitat i adaptació. Es valorarà la introducció a les noves tecnologies aplicades a la gestió, pàgina web i presència en xarxes socials, venda en línia i innovació en productes, establiment, servicis, entre altres. Premi al Comerç Sostenible i Responsable: per a aquells que aposten per la cura del medi ambient i el compromís social. Es valoraran les pràctiques de responsabilitat social, gestió sostenible, d’estalvi energètic, aigua, energies renovables i la venda de productes respectuosos amb el medi ambient

El jurat estarà format per tres professionals de l’àmbit del comerç i l’empresa. Els tres guanyadors, un per categoria, rebran un premi en espècie que consistirà en: un distintiu acreditatiu del premi, publicitat i assessoria especialitzada en l’àrea del seu interés.

Les candidatures presentades a la categoria ‘Trajectòria Comercial’ són Calçats Roberto, Kibor, Carnisseria Germans Romero i Mobles Sández, SL.

Les candidatures presentades a la categoria ‘Comerç Innovador’ són ErikaCakeBoss’ i El Calaix de María’.

Les candidatures ‘Comerç Responsable i Sostenible’ són Roberto Sabaters i El Racó a Granell.

Els guanyadors es revelaran en l’acte de lliurament d’estos guardons que se celebrarà el 23 d’octubre a la terrassa del Antic Mercat a les 20:15 hores, l’esdeveniment comptarà amb la participació del monologuista valencià Óscar Tramoyeres.

FIRA DE COMERÇ I SERVICIS DE TORRENT 2024. UN APARADOR PER ALS NEGOCIS LOCALS.

Com a colofó, el 25 d’octubre, l’Associació de Comerciants i Servicis de Torrent (ACST) amb la col·laboració de l’Ajuntament i IDEA’T, organitzarà la ja tradicional “Fira de Comerç i Servicis de Torrent 2024”, l’esdeveniment comercial més multitudinari, on els comerços locals i altres negocis de la ciutat podran exhibir els seus productes i servicis, contribuint així a dinamitzar l’economia local.

La Fira posarà fi a les celebracions del “Dia del Comerç Local” que anualment se celebra cada 25 d’Octubre, on participaran 70 negocis de Torrent amb una carpa on mostraran els seus servicis i productes. A la vesprada també es comptarà amb actuacions i activitats infantils.

El lloc de celebració serà, l’Avinguda al *Vedat, des de l’Ajuntament fins a l’altura del carrer Ángel Querol, de 10.00 a 21.00 hores.

La regidora de Comerç, Ocupació i Mercats, Sandra Fas, ha manifestat que “la celebració d’este dia té com a objectiu donar visibilitat al comerç local i posar en valor l’esforç que realitzen dia rere dia, per mantindre oberts els establiments i vives els nostres carrers, a més de la importància que té el comerç local en la contribució al dinamisme de l’economia i enfortint la posició de Torrent com a marca i referent a la Comarca”.

“Convide a tots els comerciants a participar activament en estes activitats, ressaltant la importància de la implicació d’un comerç local consolidat en la promoció i revitalització econòmica de la ciutat. Amb estes iniciatives, Torrent reafirma el seu compromís amb el xicotet comerç i reforça la seua aposta per un model econòmic basat en la proximitat, la innovació i la sostenibilitat”, ha emfatitzat la regidora.