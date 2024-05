 I Trobada d’il·lustració de l’ALcúdia

Dissabte 25 i diumenge 26 de maig se celebrarà per primera vegada a l’Alcúdia la trobada d’il·lustradors/es, als recintes del Parc del Patinatge, Biblioteca i Casa de la Cultura.

Durant la jornada del dissabte, les persones assistents podran gaudir de l’exposició “Il·lustrant Estellés” amb la participació de 9 il·lustradors.

A més, es realitzarà una pintura mural en directe sobre el mur de la Casa de la Cultura per l’artista Elias Taño. Sobre un vers de Vicent Andrés Estellés, El bolero de l’Alcúdia.

També comptarà amb un taller “De la natura a l’abstracció” per Gio Artcolor. En què es realitzaran il·lustracions amb elements de la naturalesa, un taller dirigit a les families. A més, al recinte de la biblioteca es podrà escoltar la xarrada Inclusiva per l’estudi Menosesmas.

Un projecte per a difondre i visibilitzar els col·lectius amb diversitat visual i auditiva. Valent-se del disseny com a eina d’aprenentatge i acostant-nos al públic general. Utilitzant com a premissa la unió de l’alfabet escrit amb les diverses formes que tenen cadascun d’aquests de representar-ho: la dactilologia i el braille.

Taller de serigrafia impartit per Vanderh

Durant la vesprada, tindrà lloc el taller de serigrafia impartit per Vanderh, artista dedicat al disseny i il·lustració que ens iniciara en aquesta tècnica. En aquest taller s’estamparà sobre tote bags o en qualsevol superfície que aporten els assistents on podran participar els majors de 12 anys. També comptarem amb la presentació del llibre “Migas” per l’autor Javier Castañeda, guanyador del Premi Pang! 2023 a Badajoz.

La jornada del diumenge, s’iniciarà amb el taller “Il·lustra amb cartó”, dut a terme per Milimbo en què es realitzaran il·lustracions amb trossos de cartó. Milimbo és un estudi/taller que treballa les possibles maneres d’explicar les coses. Explorant en la narració i en el llibre com a objecte, unes vegades escrivint, il·lustrant-les i d’altres a través del joc.

A continuació tindrem la xarrada “Una aproximació a la intel·ligència artificial en il·lustració” impartida per Luis de Mano. On es parlarà amb l’il·lustrador i professor del màster d’il·lustració de Barreira. Sobre els reptes que presenten les eines d’intel·ligència artificial per als professionals del sector, una conversa que es repeteix en aquests temps–en línia i fora de línia– i que presenta més dubtes que certeses.

La trobada comptarà amb vint llocs d’il·lustració que participaran de manera altruista per mostrar les seues obres. Entre els quals trobarem a l’artista local Marisa Perales Trescolí. També hi haurà ambientació musical a càrrec dels DJ’s Miss Juls i Reychel.

Per finalitzar la trobada, tindrem el taller de “Gravat calcogràfic” amb tetrabrics reciclats impartit per Marta Torres. La calcografia és una tècnica d’estampació en buit en la qual la tinta es deposita en les zones més profundes de la planxa. En l’origen era una tècnica que utilitzaven els orfebres per a la decoració de joies, armadures i altres objectes metàl·lics.