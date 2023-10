Iberflora, la fira de referència nacional de les plantes i les flors, ha obert aquest dimarts les seues portes

Més de 35 mil metres quadrats i més de 400 expositors mostren el seu potencial a milers de visitants professionals.

La consellera d’Innovació, Indústria, Comercç i Turisme, Nuria Montes, ha inaugurat hui Iberflora, on ha destacat l’excel·lent moment d’expansió del sector, especialment en les plantes per a la casa i per a hotels i restaurants

Enguany els compradors internacionals són els protagonistes, amb professionals de 20 països, des de Portugal fins a Emirats Àrabs, Arabia Saudí, Panamà o el Japó

El sector ha trobat en les exportacions una via segura per a créixer. Alguns expositors venen a la fira des de fa dècades. Una ocasió marcada amb roig al calendari, on s’aprofita per a mostrar les novetats i per estrényer llaços amb els clients

Fins al pròxim dijous dia 5 d’octubre Feria Valencia acollirà Iberflora, una oportunitat per conéixer les noves tendències i les innovacions que veurem al carrer en els pròxims mesos