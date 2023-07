IDEA comença els itineraris ILDONA i ILDELD

IDEA ha iniciat dos nous itineraris d’orientació i inserció laboral. Es tracta del programa ILDONA, on es dona suport a les dones en els àmbits rurals i urbans. Per altra banda, l’itinerari ILDELD, projectes integrals d’ocupació dirigits a col·lectius vulnerables per a persones desocupades de llarga durada.



Són itineraris individualitzats i personalitzats d’orientació i inserció laboral, l’objectiu dels quals és dinamitzar la formació i l’ocupació. Combinant accions de diferent naturalesa, com l’orientació laboral, la formació i l’acompanyament continuat contribuint totes elles a l’adquisició de les habilitats i les competències necessàries que afavorisquen la seua inserció en el mercat laboral.



Tots dos itineraris són finançats per la Unió Europea-FonsNextGenerationEU a través de la Generalitat Valenciana Labora. L’import de la subvenció concedida a ILDONA és de 77.525 € i participaran un total de 35 dones desocupades. I l’import de la subvenció concedida a ILDELD ascendeix a 90.000 € i participaran un total de 45 persones desocupades de llarga duració.



La regidora de Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Comerç, Gemma Alós, ha fet valdre «el treball fet des d’IDEA i la importància d’este tipus de programes. Per generar oportunitats a persones que tenen dificultats a l’hora d’aconseguir un treball. A més, estos itineraris també són formatius i tenen com a objectiu que les persones que d’ells participen tinguen les ferramentes i habilitats necessàries per a inserir-se de nou al mercat laboral».