El premi a millor projecte ha sigut per a “GENIUS”, de Adela Martí

Finalitza la 11a edició de Formaemprén, el programa de capacitació per a emprenedors que oferix l’Ajuntament d’Alzira, a través d’ IDEA, dins dels recursos del seu servei d’emprenedors. La formació és clau en qualsevol àmbit, però resulta fonamental a l’hora d’executar un projecte empresarial. Este programa formatiu té com a objectiu conéixer quins són els pilars bàsics sobre els que s’ha de construir una empresa. Per això, a través de 9 sessions dinàmiques i de treball en equip, en horari de 10 a 14 hores, els participants s’han format en aspectes com el model de negoci, el pla econòmic-financer, el màrketing o com fer la presentació de la seua empresa.

De la mà dels tècnics experts de CEEI València, els emprenedors han pogut aprofundir en els continguts i a més han compartit durant totes les sessions coneixements i inquietuds que els han permés enriquir els diferents projectes amb les aportacions de la resta de companys. Esta iniciativa també té com a objectiu recolzar l’inici de noves empreses i promocionar el teixit socioeconòmic d’Alzira.

Per això, l’última de les sessions es dedica a seleccionar el millor projecte empresarial, que es premiat amb una targeta d’Alzira, valorada en 300€ per a utilitzar-la al comerç local.

En el saló d’actes del MUMA, s’han presentat els diferents projectes davant del comité de valoració format per representants de l’Ajuntament d’Alzira, a través d’IDEA, de l’Associació empresarial d’Alzira, de l’Institut de CIFP Luis Suñer i del CEEI Valencia.

Adela Martí, Mestra d’Educació Infantil i Primària i amb un Màster d’Educació Personalitzada, és la guanyadora de la 11a edició del FORMAEMPRÉN 2022, al haver convençut al jurat amb el seu projecte educatiu, Genius.

Segons l’emprenedora, Genius es pot definir com una acadèmia de repàs que va més enllà dels cànons típics que tots coneguem dels espais pedagògics. L’atenció personalitzada amb l’alumnat no es queda només amb grups reduïts, ja que el contingut específic de reforç o els recursos en línia per a cada membre de l’acadèmia són les grans novetats.

Per altra banda, Adela Martí també ha fet valdre la connexió constant que hi ha entre l’acadèmia Genius i els pares gràcies a la comunicació constant entre el grup docent i els responsables dels menors. Tant els xiquets i xiquetes d’Infantil, Primària com d’ESO poden aprofitar-se d’esta oferta formativa que oferix Genius. Per als membres d’Infantil les activitats seran més lúdiques, però 100% enfocades amb l’anglés.

Al llarg de les 11 edicions, i des de 2017, un total de 210 projectes han pogut formar part d’este recurs específic de continguts per a emprenedors.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià