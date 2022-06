La IX Trobada d’Escoles d’Emprenedors Sostenibles va reunir 10 projectes de cooperativa sostenible de diferents centres educatius

En l’esdeveniment es van recaptar 2.300€ amb la venda de productes i serveis, i cada centre destinarà el 20% a una entitat solidària de la seua elecció

Dissabte passat 4 de juny es va celebrar en la plaça de la Unió Musical la IX Trobada d’Emprenedors Sostenibles, l’esdeveniment impulsat per l’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal IDEA’t i en col·laboració amb Natura i Cultura, on es van donar cita els centres educatius de Torrent de San José i Santa Ana, El Drac, Santa Teresa de Jesús, Muntanya-Sión i Tirant lo Blanc; així com altres cinc de municipis de la comarca de l’Horta Sud i de Borriana, per a presentar els deu projectes de cooperativa sostenible desenvolupats pels més de 200 alumnes i alumnes participants en la iniciativa Escola d’Emprenedors Sostenibles (EES) 2021-22.

“El principal objectiu de l’Escola d’Emprenedors Sostenibles és desenvolupar en els participants valores com la solidaritat, el treball en equip, el respecte a la diferència o la col·laboració, que tan importants són en la seua educació i el seu futur, tant personal com professional”, destaca la regidora de Joventut, Marina Olivares.

Així, en aquesta novena edició, les deu empreses participants van posar a la venda una gran varietat de productes i serveis que els propis joves havien fabricat amb materials reciclats i reutilitzats, obtenint uns ingressos de més de 2.300 euros que serviran per a recuperar la inversió realitzada per a la posada en marxa dels projectes. A més, cal destacar que el 20% dels beneficis obtinguts serà a l’entitat solidària i sense ànim de lucre triada per cada centre.

