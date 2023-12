IDEA’T i les entitats socials fomenten l’esperit solidari en aquestes festes nadalenques a Torrent

Dins de la campanya ‘Arbre Solidari: Bones Tendes i Bona Gent’, els dies 27 i 28 de desembre i 2 i 3 de gener es col·locarà en l’entrada dels mercats municipals un arbre de nadal. On es donarà a conèixer la labor d’aquestes entitats i es realitzarà una recaptació de fons

Amb l’ànim de fomentar l’esperit solidari i promoure el comerç local en aquestes festes nadalenques, IDEA’T posa en marxa la campanya ‘Arbre Solidari: Bones Tendes i Bona Gent’. Aquesta nova iniciativa cerca “unir a la ciutadania en aquestes dates tan assenyalades i ajudar les entitats de Torrent a continuar amb els seus projectes socials”, explica la regidora de Mercats, Sandra Fas, al que afig que “també permetrà promocionar la gran labor que realitzen aquestes entitats”.



D’aquesta manera, durant el 27 i 28 de desembre i el 2 i 3 de gener, es col·locarà un arbre de nadal en l’entrada dels mercats municipals, on cada dia s’emplaçarà una de les entitats participants per a donar a conèixer el seu treball a la ciutadania i, al seu torn, realitzar una recaptació de fons amb els quals desenvolupar la seua activitat. Aquestes entitats són: Nova Vida, Economat Mare de Déu del Popul, Fundació Amigó, Fundació María Auxiliadora, AECC Torrent, Creu Roja, Centre d’Acció Social del Cercle Catòlic i ADISTO.

Així, per cada euro de donatiu es penjarà un adorn en l’arbre solidari i es lliurarà una participació per al sorteig de 30 targetes +25 de 100€ per a gastar en els comerços de la ciutat, que se celebrarà el pròxim 4 de gener. L’hora i lloc del sorteig es publicaran en les xarxes socials d’IDEA’T el dia anterior, 3 de gener de 2024.