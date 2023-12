• El centre rep una menció especial pel seu projecte europeu ‘We Go Green’ en un acte que presideix l’alcalde, Miguel Chavarría

L’institut públic IES La Patacona ha sigut reconegut per la seua labor per la sostenibilitat a través del seu projecte europeu ‘We Go Green. En els distintius del consorci provincial Pactem Nord.

L’entitat ha celebrat recentment la seua VI Gala Biennal. En el qual es destaca a entitats i empreses pel seu compromís i responsabilitat. En matèria d’ocupació, igualtat, sostenibilitat i bones pràctiques en la gestió de persones treballadores.

El regidor de Consum i Treball, Sebastián Torres, va entregar aquest accèssit al centre educatiu, en l’acte presidit per l’alcalde, Miguel Chavarría. Aquesta menció especial també va ser atorgada a l’IES Federica Montseny (principal premiat), les Escoles Professionals Luis Amigó de Godella i l’IES Massamagrell.

Resta de premiats

La resta de premiats van ser Delgo Operador de Transport S.L., de Massalfassar, en Gestió Responsable de Persones Treballadores. Macambi Working Group S.L., de Foios, en matèria d’Empresa Igualitària en Clau de Gènere. l’Associació de Familiars de Malalts Mentals i l’Entitat de Gestió i Modernització ASILVACO, de Paterna. Com a entitat compromesa amb el territori; i l’IES Federica Montseny, per Projectes de Centres Educatius per a la Sostenibilitat.

També es va reconèixer la labor de CAMM Solutions R&D S.L, de Rafelbunyol. Per la transició ecològica cap a una economia verda; a Vibra Veterinària Godella, per emprenedoria responsable; i a Integral Development Trading Solutions (IDTS), per les seues bones pràctiques en inserció laboral. Finalment, es va realitzar una menció especial a la Fundació ASSUT per la seua custòdia dels paisatges i del patrimoni natural i cultural.

L’alcalde d’Alboraia i president de Pactem Nord, Miguel Chavarría, va posar en valor durant l’esdeveniment que aquests distintius tenen el seu marc en l’evolució global que impacten en el territori, en l’ocupació i en la responsabilitat social empresarial, sense perdre de vista l’actiu principal del pacte territorial: el local.