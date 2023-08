II Mercat d’Artesania i 2ª Mà El Vedat: Un Compromís amb l’Art i la Sostenibilitat

Un espai de creativitat i responsabilitat ambiental al cor d’El Vedat

Recolzament als artesans i la cultura de reutilització: Una cita ineludible

Amb l’objectiu de celebrar l’art local i fomentar la sostenibilitat, la Associació de Veïns El Vedat torna amb la segona edició del Mercat d’Artesania i 2ª Mà. Serà una oportunitat única per a més de 100 artesans de la província de València i veïns amb esperit emprenedor exposen els seus productes. Tot això el pròxim dissabte 23 de setembre al carrer Font de Sant Lluis d’El Vedat, des de les 9.00 h fins a les 14.00 h.

Aquest mercat és una finestra a la cultura artesanal, on els visitants poden comprar directament a l’artista o artesà. Molts dels productes que s’ofereixen estan fets amb materials reciclats, assegurant que no hi ha dues peces idèntiques. A més, es fomenta una segona vida per a molts objectes, en sintonia amb la filosofia de les 3 R: Redueix, Reutilitza i Recicla.

Si et sents cridat a compartir el teu art o aquells objectes que mereixen una segona oportunitat, la AVV Vedat t’invita a participar. Contacta enviant un correu a asociacion@elvedat.org <mailto:asociacion@elvedat.org> i uneix-te a aquesta iniciativa.</mailto:asociacion@elvedat.org>

Valora el treball manual i la singularitat

En temps on predomina el consum massiu, el II Mercat d’Artesania i 2ª Mà El Vedat és un recordatori del valor del treball fet a mà. Darrere de cada producte hi ha hores de dedicació, passió i esforç.

En paral·lel, es destaca la importància d’una economia circular i sostenible. Reduir el consum, reutilitzar el que ja tenim i reciclar és essencial per cuidar el nostre planeta.

Marca la data al teu calendari i suma’t a aquesta celebració d’art i sostenibilitat el 23 de setembre a El Vedat.