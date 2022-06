L’Hospital La Fe atén més de 2.500 pacients adults amb cardiopaties congènites

• La Fe realitza anualment més de 1.300 ecocardiografías de pacients adults amb cardiopaties congènites

• Aquest curs ha reunit a més de cinquanta especialistes en Cardiologia

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha acollit el “III Curs de Ecocardiografía en Cardiopaties Congènites de l’Adult”. El contingut del curs va estar centrat en els aspectes fonamentals de l’estudi ecocardiográfico d’aquests pacients.

Els avanços del tractament cardiovascular pediàtric i les tècniques diagnòstiques, associat a les millores socioeconòmiques “han contribuït al fet que prop del 90% dels nascuts vius amb cardiopaties congènites sobrevisquen actualment fins a la vida adulta.

No obstant això, la gran majoria d’aquests pacients presenten lesions residuals, seqüeles o complicacions que poden tindre un caràcter evolutiu durant la vida adulta i comporten una gran complexitat en la seua assistència” explica el doctor Joaquín Rueda, coordinador de la Unitat de Cardiopaties Congènites de l’Adult de l’Hospital La Fe i co-director d’aquest curs.

La Unitat de Cardiopaties Congènites de l’Adult de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe atén en l’actualitat a més de 2.500 pacients i és unitat de referència nacional CSUR des de 2017 pel que rep pacients de tota la Comunitat Valenciana i altres comunitats autònomes. Durant l’últim any, es van realitzar 85 intervencions quirúrgiques i 56 intervencionismes percutanis, a més d’implantar-se 18 dispositius (marcapassos o desfibril·ladors).



En aquesta línia, “la ecocardiografía representa la tècnica diagnòstica fonamental en l’assistència d’aquests pacients – explica la doctora Ana Osa, cap del laboratori de Ecocardiografía i co-directora del curs- però la complexitat de la cardiopatia congènita inicial, sumat als diferents procediments realitzats durant el seguiment, fa que siga necessària una formació específica per a adquirir els coneixements necessaris per a una valoració correcta d’aquests pacients, d’ací la necessitat de realitzar cursos com aquest”.

En el Laboratori de Ecocardiografía del Servei de Cardiologia de l’Hospital La Fe es realitzen més de 1.300 ecocardiografías anuals de pacients adults amb cardiopaties congènites que, en la seua majoria, són, almenys, moderadament complexes. En aquest sentit, destaca l’estudi de patologies d’alta complexitat com és la valoració funcional del ventricle dret subaórtico i el ventricle únic; i les complicacions associades a les diferents tècniques quirúrgiques correctores de transposicions de grans gots, tetralogia de fallot, coartació d’aorta, entre altres.

Aquest curs ha sigut dirigit fonamentalment a residents de Cardiologia i cardiòlegs amb activitat habitual en el camp de la clínica i la imatge. Els components del Laboratori de Ecocardiografía del Servei de Cardiologia de l’Hospital La Fe, els doctors Jaime Agüero, Francisco Buendía i María Rodríguez, amb dilatada experiència en aquest camp, juntament amb els directors d’aquest, van aportar els seus coneixements en aquest particular àmbit de la Cardiologia.

En aquesta edició, va destacar l’assistència com a professora convidada de la doctora Laura Dues, cap de la Unitat Integrada de Cardiopaties Congènites de l’Adolescent i l’Adult Vall d’Hebron-Sant Pau de Barcelona.