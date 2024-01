L’Alcúdia acull una exposició de l’artista local Manuel Boix a la Casa de la Cultura

Manuel Boix, desvela una exposició única a l’Alcúdia: El retrat imaginari de Vicent Peris, de humil velluter a capità general

L’Alcúdia acull una exposició de l’artista local Manuel Boix a la Casa de la Cultura. On Boix va fer una sèrie de deu dibuixos que recreaven, des del seu punt de vista. El que hauria estat el retrat imaginari de Vicent Peris, un humil velluter de Sogorb que acabà sent capità general de l’exèrcit agermanat.

La importància d’aquest treball de Manuel Boix radica, per una banda en el fet que és el primer treball de l’autor al voltant d’una figura emblemàtica de l’imaginari valencià. Després de Vicent Peris arribarien sèries tan icòniques en l’obra de Boix com Tirant lo Blanch, Ausiàs March, Els Borja o Basset, entre d’altres. Per altra banda, cal destacar que dins de l’èxit, com a pintor de Manuel Boix aquesta sèrie encara està completa perque l’artista la va conservar íntegra al llarg del temps.

Per això és un privilegi, quaranta-sis anys després, poder gaudir de la sèrie completa de dibuixos dedicats a la figura de Vicent Peris.

Aquesta és una mostra de la qualitat i la sensibilitat de la qual sempre fa gala Manuel Boix. Un artista del Renaixement que domina un gran ventall de tècniques com el dibuix, el gravatm la pintura i l’escultura.

A més, aquest 2024, una de les obres de Manuel Boix es portada del Premi de Narrativa Juvenil de l’Alcúdia, com be apuntava Josep Gregori a la presentació del certamen literari.

Creador d’una forma de veure la realitat i l’art que ha educat la mirada del poble de l’Alcúdia.