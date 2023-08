Inauguració d’una Nova Zona de Cal·listènia al Parc dels Furs de Catarroja: Un Espai per a l’Esport i la Comunitat

Nou Espai per a la Cal·listènia: Promovint l’Exercici i els Hàbits Saludables entre la Joventut

Una Zona Multifuncional: Oportunitats per als Menuts i Reavivament del Parc dels Furs

L’Ajuntament de Catarroja ha donat la benvinguda a un nou espai per a practicar cal·listènia al parc dels Furs, una modalitat d’exercici que està guanyant popularitat, especialment entre la joventut. La cal·listènia se centra en fer exercicis de força utilitzant el propi pes del cos, sense necessitat d’equipament pesat o costós.

L’opinió popular respecte a aquest parc és decididament positiva. Molts residents creuen que aquesta nova instal·lació pot donar vida al poble, a més de ser un incentiu important perquè la gent jove practique esport i mantinga hàbits saludables.

A més de l’espai per a la cal·listènia, el parc també destaca per l’entorn i la presència d’una zona destinada als xiquets més menuts. Aquesta multifuncionalitat fa que siga un lloc atractiu tant per als entusiastes de l’exercici com per a les famílies que busquen un espai segur i agradable on passar el temps.

Aquesta inauguració reflecteix un esforç per part de l’ajuntament per promoure un estil de vida actiu i saludable dins de la comunitat. La ubicació de l’espai lúdic-esportiu a la Plaça dels Furs de Catarroja facilita l’accés i anima a més persones a participar.

Amb la creació d’aquesta nova zona, Catarroja demostra el seu compromís amb la salut, l’activitat física i el benestar comunitari. És una passa més cap a la creació d’un entorn que fomente l’activitat física i ofereix una àmplia gamma d’oportunitats recreatives per a tots els edats i nivells d’habilitat.