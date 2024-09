Retards a les obres del Col·legi Emilio Luna posen en risc l’inici del curs escolar.

Només un 30% de les obres estan certificades a sis dies del començament del curs.

Amb només sis dies abans de l’inici del nou curs, només un 30% de les obres de millora al Col·legi Emilio Luna d’Alginet estan certificades. Les reformes, que inclouen la construcció de dos nous vàters, un vàter adaptat i una rampa d’accés per a la zona d’infantil, han generat controvèrsia a causa dels inesperats retards. Tot i els esforços de l’Ajuntament per incloure el projecte en el Pla Edificant, l’adjudicació de les obres no es va fer fins al juliol de 2024, amb un pressupost de 90.762,00 €.

El 18 de juliol, l’alcaldessa i regidora d’Educació, Elia Ferrer, juntament amb el tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Andrés Añón, van visitar les obres, assegurant que estarien finalitzades per al començament del curs escolar al setembre. No obstant això, la realitat ha estat diferent. L’empresa encarregada va iniciar les obres però va fer una pausa per vacances, deixant els treballs inacabats. El termini d’execució del projecte és de quatre mesos des de l’inici de les obres, el 5 de juliol de 2024, la qual cosa dona a l’empresa fins a novembre per complir amb el contracte, mentre que el curs escolar està previst per començar el 9 de setembre.

L’oposició ha criticat durament la situació, posant en dubte la previsió de l’equip de govern i preguntant-se si serà necessari un pla alternatiu per garantir el benestar dels alumnes. “Caldrà que busque l’equip de govern un pla B per no gestionar bé el pla A?”, han expressat. Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Andrés Añón, ha informat que la fontaneria i l’alicatat ja estan acabats, quedant només els remats. Tanmateix, l’oposició ha qüestionat el valor d’aquests remats, ja que la certificació d’agost només acredita treballs per valor de 28.000 €, majoritàriament corresponents a la demolició de l’alicatat anterior.

Els tècnics tenen programada una inspecció de les obres el proper 5 de setembre, i l’oposició ha sol·licitat poder acompanyar-los durant aquesta visita. Amb l’inici del curs escolar a la volta de la cantonada, les famílies esperen mesures urgents per evitar que els alumnes d’infantil es vegin afectats pels retards en les obres.