INCLIVA i l’Hospital Clínic de València celebren la II Trobada amb associacions de pacients de càncer de mama per a mostrar els últims avanços de les investigacions Els investigadors destaquen la transcendència d’adquirir uns hàbits de vida saludable quant a nutrició i pràctica d’exercici físic



L’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA ha organitzat, juntament amb la unitat de Càncer de Mama de l’Hospital Clínic Universitari de València, una trobada amb associacions de pacients per a mostrar els últims avanços de les investigacions en aquest àmbit, conéixer de primera mà les seues percepcions i aclarir els seus dubtes i inquietuds sobre la malaltia.



Investigadors del Grup d’Investigació en Biologia en Càncer de Mama d’INCLIVA i professionals de l’Hospital Clínic han explicat en la trobada, celebrat aquest matí en la sala d’actes d’INCLIVA, quines són les línies d’investigació actuals, posant l’accent principalment en la importància d’adquirir uns hàbits de vida saludable quant a nutrició i pràctica d’exercici físic.



Han intervingut els doctors Begoña Bermejo, Marta Tapia, María Teresa Martínez, Cristina Hernando i Juan Miguel Cejalvo, del citat grup d’investigació d’INCLIVA, i Cristina Tébar, infermera del mateix grup.

Després de la benvinguda de la Dra. Bermejo, que ha introduït l’acte, la Dra. Tàpia ha ressaltat els beneficis de la pràctica d’exercici físic i una bona nutrició en les pacients amb càncer de mama.

En aquest sentit, ha afirmat que l’exercici físic és “un gran aliat enfront d’aquesta mena de càncer i que hi ha evidència de la seua relació amb l’increment de la supervivència de les pacients. Per tant, és recomanable sempre, abans, durant i després del tractament oncològic, en millorar la qualitat de vida; reduir alguns dels efectes dels tractaments, fins i tot els que es produeixen a llarg termini després de la seua administració, com la fatiga i l’ansietat; ajudar a controlar el dolor; previndre l’osteoporosi; disminuir el risc de limfoedema; promoure l’adherència al tractament; i previndre altres neoplàsies”. A més, la Dra. Tàpia ha ressaltat “la importància d’una nutrició adequada, evitant el consum de tabac i alcohol, per a garantir un estil de vida saludable i el benestar de les pacients”.

Per part seua, Cristina Tébar ha explicat el projecte que està realitzant sota la direcció dels doctors Juan Miguel Cejalvo i Begoña Bermejo per a validar una eina que permeta avaluar objectivament els canvis que es produeixen en la salut sexual de dones menors de 45 anys que han superat un càncer de mama i estan en tractament hormonal, així com el mode en què aquests influeixen en la seua qualitat de vida.



En la seua intervenció, la Dra. María Teresa Martínez, ha destacat que “l’avanç en el coneixement del genoma humà ha permés identificar mutacions germinals en diferents gens implicats en l’aparició de la síndrome de càncer de mama hereditari”.

“El càncer de mama -ha afegit- és el tumor més freqüent en la dona i la història familiar és el factor de risc més important. Encara que les mutacions germinals en els gens BRCA1 i BRCA2 són les més freqüents associades a la síndrome de càncer de mama i ovari, també s’han descrit altres gens d’alta i moderada penetrancia que poden modificar el risc per a càncer de mama”.

Referent a això, la doctora Martínez ha assenyalat que “la identificació, de manera precoç, d’aquestes famílies d’alt risc ens permet que siguen ateses de forma més específica, des d’una valoració individualitzada del risc de desenvolupar càncer fins a estratègies de prevenció, tractament i seguiment adequat als seus riscos”. Per això, ha afegit, la recomanació d’un estudi genètic ha de realitzar-se quan hi ha història personal o familiar de susceptibilitat al càncer. D’aquesta manera, “el test pot ser interpretat adequadament i els resultats influiran en el diagnòstic o en el tractament mèdic o quirúrgic del pacient o dels seus familiars de risc”, ha conclòs.



La Dra. Cristina Hernando ha posat en valor l’aplicació de la intel·ligència artificial en les investigacions de càncer de mama. En aquest sentit, s’ha referit als projectes europeus REBECCA i MELIORA, finançats pels programes d’investigació i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020 i Horitzó Europa, en els quals participa INCLIVA. Ha explicat que REBECCA es basa en una eina tecnològica que permet obtindre informació sobre el mode de vida del pacient –aportant dades com els relatius a la seua activitat física i la seua dieta- a través de dispositius intel·ligents (com a mòbil, tauleta i rellotge intel·ligent) per a integrar-la en el seu historial clínic i, d’aquesta manera, poder dirigir millor el seu tractament.

I, quant a MELIORA, ha dit que el seu objectiu és “reduir el risc de càncer de mama mitjançant intervencions sobre l’estil de vida amb el suport d’eines d’intel·ligència artificial, ja que se sap que un 30% dels casos es poden previndre mitjançant factors de risc modificables”. També ha explicat els objectius del projecte High Definition Medicine, liderat pel Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO), en el qual INCLIVA participa sota la direcció de la Dra. Bermejo, que parteix de la hipòtesi que la resposta tumoral i la tolerància al tractament oncològic sistèmic poden estar influïdes per múltiples factors i variables que podrien ser identificades mitjançant tècniques d’alta resolució per a millorar la selecció de pacients que iniciaran un tractament sistèmic.



Finalment, el Dr. Juan Miguel Cejalvo ha fet una presentació sobre l’estructura, àrees i objectius INCLIVA per a avançar en una medicina de precisió, cada dia més adaptada a les característiques de cada pacient gràcies a diagnòstics més primerencs i tractaments personalitzats, més eficaços i menys efectes secundaris. Així mateix, ha agraït a les associacions i entitats col·laboradores amb INCLIVA les seues aportacions per a impulsar la investigació sanitària i traslladar la perspectiva del pacient.

Acostar la investigació als pacients i els pacients a la investigació



Les trobades amb pacients constitueixen per a INCLIVA un element clau per a situar-se en el lloc dels qui pateixen la malaltia i conéixer de primera mà la seua percepció i inquietuds i traslladar-les després, de nou, als laboratoris, generant un flux bidireccional. La trobada amb associacions de pacients celebrat hui –que pretén afermar-se com una trobada anual- ha tingut un gran èxit de participació, havent-se completat l’aforament per a l’assistència presencial, la qual cosa reflecteix l’interés per part de les associacions de pacients en actes d’aquest tipus que permeten un contacte directe amb els investigadors.

En aquesta II Trobada han participat associacions de pacients de càncer de mama i entitats col·laboradores amb les quals INCLIVA manté un estret contacte i contribueixen, mitjançant les seues ajudes, els seus donatius i la seua col·laboració, a impulsar la investigació en càncer de mama, com AECC, Associació Espanyola de Càncer Metastásico i Amunt contra el Càncer.



Aquest tipus d’accions amb pacients s’emmarquen en els objectius d‘INCLIVA en Investigació i Innovació Responsable (RRI, per les seues sigles en anglés: Responsible Research and Innovation), a través de la que es persegueix que la ciència siga cada vegada més oberta, inclusiva, transparent i col·laborativa i es reduïsca la bretxa entre l’àmbit científic i la societat. La RRI es basa en sis principis: educació científica, igualtat de gènere, accés obert, governança, ètica i participació ciutadana. Respecte a la major participació ciutadana en ciència, la RRI tracta de fomentar que cada vegada més actors s’involucren en el procés d’investigació, des dels seus inicis, passant pel seu desenvolupament, fins a la consecució de resultats, impulsant l’anomenada ‘ciència ciutadana’.