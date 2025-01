Indignació a Torrent per la inacció de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer

L’Ajuntament de Torrent ha expressat la seua profunda frustració i indignació davant la falta de respostes de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) després de la reunió mantinguda el passat 17 de desembre

Malgrat la gravetat dels problemes exposats, les demandes del consistori han sigut ignorades, cosa que ha obligat el municipi a actuar de manera autònoma.

Actuacions municipals front a la DANA

Des de l’inici de l’emergència provocada per la DANA, l’Ajuntament ha liderat les tasques d’avaluació, planificació i reconstrucció. S’han contractat obres d’emergència per valor de 6,5 milions d’euros, que inclouen:

Reconstrucció del gual d’entrada a la urbanització El Pantà.

d’entrada a la urbanització El Pantà. Rehabilitació del Pont dels Quatre Camins i estabilització de talussos.

i estabilització de talussos. Reconstrucció del Camí dels Arquets i obres al creuament del pas de Brusa.

i obres al creuament del pas de Brusa. Obres d’urbanització i estabilització als carrers Sant Lluís Bertran, Tonellet i Santa Tereseta.

Reparació del Pont Antic d’Alaquàs i treballs al barranc de l’Horteta.

Aquestes infraestructures, en gran part competència de la CHX, van ser detallades en informes enviats a l’organisme, sense que fins ara s’haja rebut cap resposta formal ni suport econòmic.

La postura de la CHX: falta de recursos i silenci

Durant la reunió del 17 de desembre, la CHX va reconéixer l’escassetat de recursos destinats al barranc del Poyo (15 milions d’euros per a tota la seua extensió, des de Xiva fins a Torrent). No obstant això, aquest reconeixement no ha anat acompanyat de mesures concretes.

La falta de manteniment, l’acumulació de sediments i l’absència de plans preventius han sigut denunciades per veïns i associacions durant anys, sense que s’hagen implementat solucions. Aquest silenci institucional qüestiona la eficàcia i compromís de la CHX per a garantir la seguretat hídrica i protegir els municipis afectats.

Un préstec com a única solució

Davant la inacció de la CHX, l’Ajuntament ha sol·licitat un préstec per a finançar les actuacions necessàries, assumint una càrrega econòmica que considera injusta i insostenible en solitari.

El regidor de Medi Ambient, José Gozalvo, ha assenyalat que aquesta situació reflecteix una desconnexió per part de la CHX respecte a la urgència i magnitud de les actuacions requerides. “L’Ajuntament continuarà exigint solucions i treballant amb totes les institucions competents per a garantir la seguretat dels nostres veïns i evitar que es repetisquen aquests greus danys”, ha afirmat.

Exigències de l’Ajuntament de Torrent

El consistori reclama a la CHX i al Govern Central:

Resposta formal immediata a les sol·licituds presentades. Elaboració d’un pla d’acció urgent per a la reparació dels danys al barranc i la implementació de mesures preventives. Assignació d’un pressupost adequat per a abordar les actuacions necessàries.

L’Ajuntament reitera que la reconstrucció de Torrent no pot ser una tasca exclusiva de l’administració local. Exigeix que les administracions superiors assumisquen la seua responsabilitat moral i econòmica per a garantir la seguretat i el benestar dels ciutadans afectats.