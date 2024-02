Infància i Família de Torrent es reunix amb provida per a donar visibilitat a la protecció de la vida i la infància 

La Regidor d’Infància i Família, M. Ángeles Lerma s’ha reunit a València amb representants de provida València i Torrent Sí a la Vida

Per a traçar línies de col·laboració i impulsar la protecció de la vida i la infància en la localitat.

La Regidor d’Infància i Família de l’Ajuntament de Torrent, M. Ángeles Lerma. Ha mantingut una reunió amb la President de provida a València María José Torres i la president de Torrent Sí a la Vida Amparo Baviera. Una trobada que ha suposat una primera presa de contacte amb l’objectiu d’establir línies de col·laboració per a impulsar la protecció de la vida i la infància i donar-li visibilitat en la localitat.

Provida València, Associació Valenciana per a la Defensa de la Vida, se centra en atendre dones i famílies en situació de risc o exclusió social. Només durant l’any 2023, esta associació ha donat suport a un total de 2096 dones, la qual cosa representa una mitjana de 190 atencions mensuals. Estes dones, en la seua majoria, es troben en el rang d’edat comprés entre els 19 i 29 anys.

Esta associació, que actualment també fa costat a dones de Torrent. Proporciona diversos tipus d’ajudes destinades a la protecció de la infància en totes les etapes del seu desenvolupament. Això inclou un programa integral d’assistència centrat en l’alimentació dels nounats. Així com la provisió de roba i altres recursos necessaris per al seu creixement i benestar.

Així doncs, el contacte entre la Regidoria d’Infància i Família i les associacions provida i Torrent Sí a la Vida. Busca traçar una sèrie de línies col·laboratives a Torrent per a poder brindar un entorn de suport per a aquelles famílies que més el necessiten i donar visibilitat a esta realitat.

Tal com ha destacat Lerma, la importància d’esta mena d’iniciatives radica a “treballar de la mà amb associacions compromeses com a ‘provida’ i ‘Torrent Sí a la Vida’, que ens permeten donar visibilitat i ampliar les nostres capacitats per a brindar la millor cura i protecció a la infància i les famílies a Torrent”.