Inici de les Festes Majors de Paterna 2023 amb el pregó del còmic Miki Dkai

Un homenatge a les tradicions paterneres amb humor i frescura

Destacats esdeveniments festius marquen l’agenda del cap de setmana

Un multitudinari pregó ha donat el tret d’eixida a les Festes Majors de Paterna 2023 la nit de dijous amb un ambient ple d’alegria i ovació.

Els veïns de la localitat, juntament amb diverses comparses, peñas i cofradías, han omplit la Plaça per a gaudir d’aquesta cerimònia, celebrada en honor al Santíssim Crist de la Fe i San Vicente Ferrer, des del balcó de l’Ajuntament.

L’esperat pregonero d’aquest any, el còmic Miki Dkai, amb el seu característic humor, ha exaltat les tradicions i arrels dels paterners i paterneres. Al seu costat, l’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, i la Reina de les Festes, Laura Rodríguez, van compartir l’escenari.

El primer edil va voler agrair als festeros i al poble de Paterna per permetre gaudir d’aquestes “millors festes del món plenes d’història”. Amb emoció, va destacar la celebració de l’ 50 aniversari de les Festes de Moros i Cristians aquest 2023, identificant-les com les més grans de tota la província de València. Com a gest d’apreciació, va felicitar a la comparsa Alhama per la seva contribució fonamental en aquesta commemoració.

Les comparses Zihara i Vilaragut, representant la Capitanía Mora i la Capitanía Cristiana respectivament, van ser les encarregades del izado de banderas, procedint posteriorment a la tradicional Entraeta que marca el començament del programa festiu d’aquest any.

Aquests actes serveixen com a avantguarda a la programació de festes que tindrà com a protagonistes els icònics actes de foc de la ciutat, la música, els desfilades de Moros i Cristians, la fe i moltes més activitats programades durant els propers dies de la segona quinzena d’agost.