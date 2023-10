A partir de demà, divendres 6 d’octubre la Pobla Llarga acollirà les seues Festes Majors amb una programació molt variada.

La Pobla Llarga donarà inici aquest cap de setmana a les seues Festes Majors i de Moros i Cristians, unes festes que mesclen la tradició, la cultura, la música i un gran esperit de cooperació entre les comparses que conformen aquesta festa.

Des de demà i fins el dissabte 14, gaudirem d’una programació cultural, esportiva i gastronòmica d’allò més variada. Amb parcs infantils, albades, correfocs, la Ruta de la Tapa, que ja va per la seua onzena edició i molt més. Tot a la Pobla Llarga i com no, de l’Entrada de Moros i Cristians que tindrà lloc el 12 d’octubre. Tota la programació completa la podeu consultar al següent enllaç: https://bitly.ws/VZpo

“Comencem aquestes festes amb molta alegria i il·lusió. Pels dies que ens esperen“ comenta el Regidor d’Acció Cultural Josep Copoví. “Aquestes festes son el resultat d’un treball conjunt entre la Junta Central de Moros i Cristians, diverses associacions locals i l’Ajuntament. Que any a any, treballem per aconseguir unes grans festes que gaudisquen veïns, veïnes i visitants. Que alhora deixen empremta al comerç de la localitat en aquests dies en que el poble està tan viu” afirma Copoví.