Inici de les obres de la nova estació central del TRAM d’Alacant, una fita històrica per a la mobilitat

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat l’inici de les obres de la futura estació central del TRAM d’Alacant, una infraestructura clau per a la ciutat amb un pressupost de 102 milions d’euros i un termini de 52 mesos.

La nova estació, que s’ubicarà sobre 12.000 metres quadrats, disposarà de quatre vies i dos andanes, posant fi a la barrera arquitectònica del mur de Luceros i millorant la vertebració urbana. Mazón ha subratllat la importància de la coordinació entre Generalitat, Ajuntament d’Alacant i Adif per minimitzar l’impacte de les obres en la ciutadania.

A més, ha destacat altres projectes importants per a la millora del TRAM, com la duplicació i electrificació de la via entre l’Hospital de Vila i Benidorm, així com la construcció del nou viaducte del riu Algar i la renovació del pont del Mascarat, amb una inversió total de més de 60 milions d’euros.

Aquest conjunt de projectes reforçarà el compromís del Consell amb el futur de la província d’Alacant, creant una xarxa de mobilitat innovadora que posicionarà la ciutat com a referent d’intermodalitat a Espanya.