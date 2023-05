Inici de les obres de transformació del camp de futbol Raúl Albentosa, en un nou espai amb gespa artificial

Fernando Pascual, Regidor d’esports, anuncia l’inici de les obres de transformació del camp de futbol Raúl Albentosa. En un nou espai dedicat a la pràctica del futbol base. Esta nova obra es troba actualment en la seua primera fase d’execució. Amb plans d’avançar a una segona i tercera fase per a completar un modern camp de futbol de gespa artificial.

Aquesta iniciativa demostra el compromís del departament d’esports a millorar constantment les instal·lacions esportives de la nostra ciutat. En proporcionar un nou espai dedicat al futbol base. S’ofereix als joves jugadors un lloc adequat per a desenvolupar les seues habilitats i gaudir de la seua passió per aquest esport.

Segons pasqual, la incorporació de gespa artificial al camp de futbol 8 garantirà una superfície de joc uniforme i de qualitat durant tot l’any. Reduint l’impacte del clima i permetent una pràctica més constant i segura. A més, això facilitarà el manteniment i la durabilitat del camp.

Des del departament d’Esports estem compromesos a promoure l’esport base, reconeixent la seua importància com a fonament per al desenvolupament de futurs talents. “L’esport base és clau per al futur de la nostra ciutat. Ja que no sols promou l’activitat física i el benestar, sinó també valors com el treball en equip, la disciplina i la superació personal”

A través d’aquestes millores en les instal·lacions esportives, el departament d’esports busca oferir als joves oportunitats per a desenvolupar-se tant en l’àmbit esportiu com en el personal.