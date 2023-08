Inici de Tasques de Control de Plagues a Carlet: l’Ajuntament Actua per Mantenir la Via Pública Neta i Segura

Un Programa Extensiu: L’Ajuntament de Carlet Dedica Fins a Dues Setmanes al Control de Plagues

Horari de Treball: Intervencions Programades al Matí i a la Vesprada per Maximitzar l’Eficàcia

El passat dimecres, l’Ajuntament de Carlet va iniciar unes tasques de control de plagues a la via pública. Aquestes tasques formen part d’un esforç concertat per mantenir les zones públiques de la ciutat neta i segura, i per respondre a qualsevol preocupació dels ciutadans sobre possibles infestacions.

L’horari de treball establert per a aquestes tasques és de 7 del matí a 15 de la vesprada, i de 16 a 19. Aquest horari s’ha planificat per maximitzar l’eficàcia de les tasques de control, mentre es minimitza qualsevol molèstia per als residents i els visitants de la ciutat.

Aquestes tasques de control de plagues tindran una duració d’entre setmana i mitja a dues setmanes, segons les necessitats i els resultats obtinguts. L’objectiu és assegurar-se que qualsevol plaga que pugui afectar la salut pública o el benestar de la comunitat sigui tractada de manera eficient i efectiva.

Aquestes mesures són una part essencial de l’estratègia de l’Ajuntament per a mantenir un ambient urbà saludable i atractiu. A través de la col·laboració amb experts en control de plagues i altres professionals, l’Ajuntament de Carlet demostra el seu compromís amb la qualitat de vida dels seus habitants i amb la preservació de l’entorn urbà.

Els residents i els visitants estan convidats a estar atents als senyals i les indicacions en les zones on es realitzen les tasques, i a seguir qualsevol directriu o recomanació de les autoritats municipals i dels treballadors en el lloc.

Aquesta iniciativa és un exemple de com les autoritats locals poden treballar proactivament per afrontar problemes de salut pública, millorant així la qualitat de vida en la comunitat i reforçant la confiança en l’administració local.