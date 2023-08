Inici Vibrant de les Festes a Benifaió: Clavariesses i Clavaris Donen Pas a 19 Dies de Celebracions

Les Festes de la Mare de Déu d’Agost i la Divina Aurora Enceten una Setmana de Diversió

Processons i Actes Oficials: La Segona Setmana de Festes Serà Solemne i Tradicional

Les clavariesses de la Mare de Déu d’Agost, junt als clavaris de la Divina Aurora de Benifaió, han donat el crit d’inici a les festes des del balcó de l’Ajuntament.

La tradicional cucanya ha reunit a grans i menuts als peus de l’Ajuntament, on els clavaris i clavariesses han fet el possible per amenitzar la festa. Després s’han desplaçat a la font de la carrasca, l’antic llavador del poble, per a continuar amb la festa del pato.

Aquesta setmana les festes tenen com a protagonista la diversió, mentre que la propera està destinada a les processons i actes oficials.

En total el poble de Benifaió gaudirà de 19 dies plens d’activitats i festes per al seu poble. Les celebracions inclouran música, dansa, jocs tradicionals i més, brindant oportunitats per a tots els residents i visitants de gaudir de la cultura i la comunitat local.

Amb un ambient festiu i una gran expectació, la vila s’ha vestit amb els seus millors ornaments per donar la benvinguda a aquestes festes anuals. L’organització, els voluntaris i els participants estan treballant arduament per assegurar-se que aquesta edició siga memorable i especial.

La seguretat i el benestar de tots els assistents són una prioritat, i s’han posat en marxa protocols i mesures per a garantir un esdeveniment segur i complir amb les normatives vigents. Tots estan convidats a unir-se a la festa i celebrar amb alegria i respecte les tradicions i la història de Benifaió.

Els detalls complets dels esdeveniments, els horaris i les ubicacions estan disponibles al lloc web oficial de les festes de Benifaió. La comunitat està impacient per compartir aquestes celebracions úniques amb tots els qui vulguin unir-se a la festa.