Inici Vibrant de les Festes Majors d’Alaquàs 2023 amb Novetats i Ampli Programa d’Activitats

Alaquàs presenta la nova edició de les Festes Majors amb una gran diversitat d’actes

Introducció de nous espais, actes centrats en la joventut i compromís amb la tradició i la cultura

El Castell d’Alaquàs ha sigut l’escenari perfecte aquest divendres 25 d’agost, on s’ha desvetllat la programació completa de les Festes Majors d’Alaquàs 2023. Aquesta presentació ha comptat amb la presència de destacats membres de l’Ajuntament d’Alaquàs, incloent-hi l’Alcalde, Toni Saura, la Regidora de Festes, Sandra Conde, i altres membres clau de l’equip de govern, així com representants de clavaries i col·lectius festers.

El punt d’inici oficial de les festes serà a les 23 hores amb el tradicional Correfocs a càrrec de la Colla de Dimonis d’Alaquàs, seguit pel PREGÓ que serà retransmés en directe des del canal de Youtube, Som Alaquàs.

El primer edil, en el seu discurs, ha volgut agraïr el compromís i dedicació de tots els col·lectius festers i departaments municipals, incloent la Policia Local, Serveis Urbans i de Neteja, Cultura, Festes i Comunicació.

Per la seua part, la Regidora de Festes, Sandra Conde, ha posat èmfasi en les novetats d’enguany. Destaca el nou recinte firal del Terç, que serà l’escenari de diversos espectacles. Una de les grans atraccions serà el ‘BACARRÀ ON TOUR 2023‘, organitzat en col·laboració amb la Regidoria de Joventut. També ha mencionat esdeveniments dedicats al públic jove, com el Festival Remember WE LOVE 90-2000 i la Pool Party exclusiva per a joves, per la qual es pot aconseguir entrada a través d’aquest enllaç.

Conde ha remarcat el canvi d’ubicació de la Cordà Infantil, amb l’objectiu de potenciar aquesta activitat. A més, ha subratllat la Cavalcada com una oferta d’espectacle i diversió per al públic infantil i el Sopar de les Persones Majors, organitzat pel Departament de Benestar Social.

Finalment, s’ha destacat el treball dels clubs esportius, la presència dels Punt Violeta en diferents activitats i el Concert musical-pirotècnic a càrrec de la Unió Musical d’Alaquàs.

Per a conèixer tota la programació detallada, es pot consultar el següent enllaç, que recull totes les activitats i esdeveniments planejats per a aquestes festes inoblidables.