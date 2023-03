Inscripcions a Llavoreta i l’Escola de Pasqua 2023, Aldaia

L’Escoleta Infantil Municipal Llavoreta d’Aldaia i l’Escola de Pasqua 2023 tenen obert ja el període d’inscripció per a sol·licitar plaça

L’Ajuntament d’Aldaia obri el període de preinscripció per a sol·licitar plaça escolar a l’Escola Infantil Municipal Llavoreta. La preinscripció estarà oberta des del 21 de març fins al 5 d’abril de 2023 per a optar a la reserva de plaça. La documentació necessària per a la baremació serà sol·licitada posteriorment. Amb cita prèvia i la llista d’admesos i admeses es publicarà en funció de la puntuació obtinguda per cada família, segons els criteris d’admissió establits.

L’Escola Infantil Llavoreta d’Aldaia admetrà sol·licituds per a xiquets i xiquetes de 0 a 2 anys (nascuts i nascudes en 2022 i 2023) i de 2 a 3 anys (nascuts i nascudes en 2021). Cal destacar que l’alumnat ja matriculat en el Centre Infantil durant el curs anterior no haurà de tramitar cap sol·licitud. Atés que té assegurada la continuïtat del cicle. Una vegada finalitzat el procés de preinscripció i baremació de la documentació. Es publicarà una llista provisional d’admesos i admeses. La qual es farà definitiva d’acord amb les indicacions publicades per la Conselleria d’Educació per al pròxim curs en relació al nombre d’alumnes per aula. Posteriorment, es procedirà a la matrícula.

Escola de Pasqua 2023

Ja está ací l’Escololeta de Pasqua per a xiquets i xiquetes d’entre 3 i 14 anys, actualment en període d’inscripcions des del 6 de març fins al pròxim 31 de març. És una oportunitat única perquè els més menuts i menudes gaudisquen d’unes vacances lúdiques i divertides en un ambient segur. L’Escola de Pasqua es durà a terme de l’11 al 14 d’abril en el Poliesportiu Jaume Ortí. A més, comptarà amb un servei de menjador i de conciliació, així com amb espais amplis i a l’aire lliure.

L’horari de l’Escola de Pasqua serà de 9.00 a 13.00 hores per als xiquets d’entre 3 a 5 anys, i de 9.00 a 14.00 hores per als i les usuàries d’entre 6 i 14 anys d’edat. El servei de conciliació serà de 7.00 a 9.00 hores i el de menjador de 14.00 a 15.30 hores per a xiquets i xiquetes de 6 a 14 anys, i de 13.00 a 14.00 hores per als de 3 a 5 anys. Els més menuts també es podran quedar de 14.00 a 15.30 hores amb servei de ludoteca. Els xiquets i xiquetes de 3 a 5 anys que NO sol·liciten el servei de menjador podran tindre l’opció de recollida de 13.00 a 14.00 hores (amb servei de ludoteca).

L’Escola de Pasqua ofereix una programació inclusiva que uneix l’educació en valors amb l’esport. Els participants podran unir-se a activitats educatives com ara contacontes, manualitats, tallers creatius i primers auxilis. Així mateix, tindran l’oportunitat de practicar esports com tennis, bootcamp, pilates, pàdel, ioga, pilota valenciana, voleibol, parkour, jocs tradicionals, colpbol, rugbi i kids roller. L’Escola de Pasqua és una iniciativa destinada a fomentar el desenvolupament integral de les xiqueets i els xiquets, mitjançant la pràctica esportiva i l’educació en valors.